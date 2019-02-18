الكراب يتفقد الأوراش المفتوحة في إقليم شيشاوة

إبراهيم مغراوي من مراكش

زار بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، جماعة آيت حدو يوسف وعدة دواوير تابعة لها لتفقد أشغال مجموعة من الأوراش، ومعاينة حالة الطرق بالجماعة، وكذا مشروع إصلاح المستوصف الصحي ودار الولادة بمركز الجماعة، وإنجاز مستوصف صحي بتاركة أوفلا.

وفي إطار هذه الزيارة تفقد عامل إقليم شيشاوة العديد من المؤسسات التعليمية، ثم انتقل بعد ذلك إلى جماعة للا عزيزة لتفقد القافلة الطبية المنظمة بدوار أكاوز من طرف جمعيات مدنية، بتنسيق ومساعدة المندوبية الإقليمية للصحة.

وبهذه المناسبة، قال مولاي الطيب العمراني، المندوب المكلف بمندوبية الصحة بشيشاوة، لهسبريس إن "جماعة آيت حدو يوسف تستفيد من مشاريع عدة، أولها بناء ثلاثة منازل للسكن الوظيفي للأطباء والممرضين، وتأهيل دار الولادة بغلاف مالي يقدر بـ800 ألف درهم، وإعادة تأهيل المركز الصحي من المستوى الثاني، الذي خصص له مبلغ مالي يقدر بـ 350 ألف درهم".

وأضاف المسؤول نفسه: أن "المشروع الثاني يتمثل في بناء مستوصف مبرمج للسنة الحالية، ستستفيد منه منطقة أسيف لحلو والدواوير المجاورة لها، وبناء سكن للممرض، وسور هذه المؤسسة الصحية بغلاف مالي يناهز 850 ألف درهم".

كما تفقد عامل إقليم شيشاوة عدة مشاريع طرقية، هي الطريق التي تربط تمزكدوين بآيت حدو يوسف (57 كيلومترا)، وهي من تمويل جهة مراكش وسوس ماسة والمجالس الإقليمية لتارودانت وشيشاوة ووزارة التجهيز وعدة جماعات وشركة بالمنطقة، وفق تصريح مصطفى تافسوت المدير الإقليمي للتجهيز.

وأضاف: "كما تمت تهيئة طريق ثان في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية، تهم الجماعة نفسها وتاركة أوفلا (14.5 كيلومترا) بمبلغ مالي يقدر بـ23 مليون درهم. وفي إطار برنامج التأهيل الترابي يتم تأهيل مقطعين في طريق ثالث يربط جماعتي آيت حدو يوسف ولالة عزيزة (36 كيلومترا)، وطرق أخرى مبرمجة في برنامج تقليص الفوارق المجالية بالجماعة الأخيرة.

يذكر أن عامل إقليم شيشاوة قام كذلك بزيارة تفقدية لسير ورش بناء المركب الثقافي الكبير بمدينة شيشاوة، كما أشرف على افتتاح مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بالجماعة ذاتها.