قافلة طبية تقرب العلاج من الفقراء في الرحامنة

إبراهيم مغراوي

استفاد حوالي 2094 من الأطفال والنساء والرجال بجماعة صخور الرحامنة من قافلة طبية، نظمت من طرف مندوبية الصحة، بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة، والجماعة الترابية للصخور، وفعاليات المجتمع المدني.

وترمي هذه القافلة الطبية متعددة التخصصات، والتي تأتي في سياق تفعيل كل من مخطط وزارة الصحة المتعلق بالصحة القروية، والبرنامج الإقليمي للصحة بإقليم الرحامنة، إلى تقريب الخدمات الصحية من القاطنين بالعالم القروي، حسب عادل رحو، مندوب الصحة بإقليم الرحامنة، في تصريح لهسبريس، مضيفا أن "هذه المبادرة الإنسانية أشرف عليها أزيد من 70 إطارا صحيا عالي الكفاءات في مختلف التخصصات".

وأوضح المسؤول الصحي أن أهمية هذه المبادرة الصحية "تكمن أولا في توسيع رقعة الاستفادة من العلاجات، وثانيا في الرفع من مستوى التغطية الصحية؛ واستجابة للنقص الحاد الذي تعرفه هذه المناطق على مستوى الخدمات الصحية المتخصصة، ومن أجل بلورة الحق في الصحة وتكريس مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي في الاستفادة من العلاج".

يذكر أن هذه القافلة تشكل الخطوة الأولى في تنزيل توصيات الملتقى الأول للصحة بالرحامنة، الذي نظم في اليوم التاسع من الشهر الجاري، بمدينة ابن جرير، تحت إشراف عامل إقليم الرحامنة.