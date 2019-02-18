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الرئيسية | جهات | "حركة قادمون" تنظم الدورة الثانية للسينما المواطنة‎

"حركة قادمون" تنظم الدورة الثانية للسينما المواطنة‎

"حركة قادمون" تنظم الدورة الثانية للسينما المواطنة‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 فبراير 2019 - 05:30

نظمت حركة قادمون وقادرون- القنيطرة المستقبل، بقاعة مجلس جماعة القنيطرة، الدورة الثانية من "السينما المواطنة"، بحضور المخرج السينمائي محمد نضراني، صاحب الفيلم الوثائقي/ الروائي "على خطى الفوسفاط"، تحت شعار: "السينما المواطنة رافعة للتنمية المستدامة".

وحضر هذا الملتقى رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بوبكر لركو، وفيصل السلامي، عضو المكتب التنفيذي - أمين مال المنظمة، والأستاذة الزكري عائشة، رئيسة فرع القنيطرة، وتنسيقية AMCĎD الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة فاس مكناس، وأعضاء الهيئة الاستشارية للحركة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وجمهور من المتتبعين والمهتمين.

وفي كلمته على هامش عرض الفيلم ومناقشته، ربط محمد نضراني بين الفن السابع وذاكرة مدينة خريبكة ووادي زم ومنطقة أولاد عبدون؛ "وهي المناطق التي قدّمت الكثير من أجل استقلال المغرب وتحريره من الاستعمار، ولازالت تعاني من الخصاص مثلها مثل العديد من مدن المملكة وقراها، رغم توفرها على الذهب الأسود".

وبالمناسبة ذاتها، اعتبر المصطفى المريزق، رئيس حركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل، أن الواجهة الفنية هي واجهة أساسية للحركة من أجل تسليط الضوء على عتمات مغرب الهامش، ومن أجل الحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية والبنيات الأساسية (التعليم، الصحة، الشغل والسكن).

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