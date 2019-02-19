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شروط صارمة تضبط سوق الجملة للسمك بالبيضاء

شروط صارمة تضبط سوق الجملة للسمك بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 09:23

يتجه مجلس مدينة الدار البيضاء إلى وضع حد لما يعيشه سوق الجملة للسمك من فوضى واختلالات وسوء تدبير؛ إذ قرر وضع نظام داخلي من شأنه أن يحدد قواعد وشروط استغلال السوق.

ويهدف هذا النظام الداخلي، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى تنظيم تسويق وبيع منتوجات الصيد داخل السوق، وتنظيم فضاءاته وتسهيل العلاقة بين إدارته ومرتفقيه، وتحديد شروط تدخل كل طرف منهما لضمان خدمة ذات جودة في ظروف مثلى.

ووضع مجلس الدار البيضاء مجموعة من الشروط في وجه المرتفقين الذين يلجون سوق الجملة، على رأسها ارتداء بذلة وحمل شارة خاصتين، على أن يمنع أي مرتفق لا ينضبط لذلك من ولوجه، ومنع استعمال الأرصفة لوقوف الشاحنات، ومنع هذه الأخيرة من تفريغ مياه حمولتها في الأماكن غير المخصصة لذلك، والسماح في المقابل بولوج السوق فقط لسيارات وشاحنات الخدمات ونقل الأسماك والسيارات الخاصة المرخص لها.

وبخصوص دخول ووقوف شاحنات نقل السمك داخل السوق، أكدت بنود النظام الداخلي أن ذلك مسؤولية السائقين، وشددت على وجوب التزام الشاحنات بشروط التحميل والتفريغ والمرور والوقوف المحددة من طرف الإدارة وفقا لنظام حركة المرور.

وفيما يتعلق بمواعيد العمل التي كانت تتسبب في الفوضى، نص الفصل 13 من النظام الداخلي على أن الشاحنات تلج السوق ابتداء من الثامنة ليلاً إلى الحادية عشرة صباحاً، بينما يلجه الباعة من الساعة الثالثة صباحا إلى الثالثة زوالا، أما المشترون فيدخلونه من الساعة الرابعة إلى الثامنة صباحا.

ونص الدفتر أيضا على أن المناولين يدخلون سوق الجملة ابتداء من الساعة الرابعة إلى الثامنة صباحا، فيما يتم تسويق السمك الأبيض ابتداء من الساعة الرابعة صباحا، أما السمك السطحي، فيتم تسويقه ابتداء من الساعة الخامسة إلى التاسعة صباحا، على أن يتوقف نشاط بيع السمك بالسوق يوم الجمعة، مع مراعاة حالات الاستثناء.

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