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كُتّاب وآراء
شبهة الاتجار بالمخدرات تلاحق ثلاثينيا في سطات
عرضت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، الثلاثاء، شخصا ثلاثينيا على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، لاتخاذ القرار المناسب في حقه للاشتباه فيه بترويج المخدرات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بسرية سطات، بتنسيق مع المركز الترابي كيسر، نصبت كمينا محكما للمشتبه فيه، حيث جرى إيقافه وسط الجماعة الترابية كيسر، على متن سيارة أجرة.
وزادت المصادر ذاتها أن التفتيش الاحترازي للمشتبه فيه أسفر عن حجز كمية مهمّة من مخدر الشيرا، كانت موجّهة إلى الزبائن المفترضين بالتقسيط، ليتمّ اقتياد الموقوف إلى مركز الدرك والاستماع إليه تمهيديا، قبل عرضه اليوم في حالة اعتقال على ممثل النيابة العامة المختصة بسطات للنظر في المنسوب إليه.