أطفال يتامى يتجولون في سيارات عتيقة بطنجة

هسبريس – عبد الواحد استيتو

هي مبادرة لطيفة أدارت رؤوس الكثير من الطنجاويين في شوارع عروس البوغاز، بعد أن رؤوا مشهداً غريبا، فريداً من نوعه: مجموعة من الأطفال يحظون بجولة هادئة في سيارات عتيقة.

برؤية مختلفةٍ لعيد الحبّ، قرّرت مجموعة شباب ابن بطوطة لمحبي السيارات العتيقة بطنجة أن تُقدم على خطوة مفعمة بحبّ من نوع آخر، عبارة عن حفل خيري لفائدة مجموعة من الأطفال اليتامى الموجودين بحضانة طنجة.

مبادرة لقيت تفاعلا واستحسانا كبيرا، سواء بشكل مباشر أثناء الجولة أو لاحقا في مواقع التواصل التي أشاد مرتادوها بها، مطالبين جمعيات أخرى بأن تحذو نفس الحذو في هذه المناسبة أو غيرها.

عن هذه المبادرة، يقول يونس الشيخ، نائب رئيس المجموعة، إن الفكرة جاءت من أجل إعطاء مفهوم مختلف للحبّ، الذي أصبح مقتصرا على نوع واحد من العلاقات "هكذا، فكرنا بهذا الحفل الخيري لصالح مجموعة من الأطفال اليتامى".

ويضيف يونس: "تبلورت الفكرة تدريجيا حتى خرجنا بفكرة خلق مفاجأة هذه الفئة من الأطفال وإدخال البسمة على وجوههم وقلوبهم، وإكرامهم من جهة بحفل غذاء في أحد المطاعم المشهورة بطنجة، مع حفل ترفيهي موسيقي ترفيهي، من أجل خلق جو من المرح لديهم والفرحة لديهم".

"وبحكم هوايتنا كأعضاء في المجموعة، قمنا مع الأطفال بجولة عبر السيارات العتيقة، بعدد من شوارع طنجة كالكورنيش ومرشان وحديقة فيلا هاريس، ومرقالة"، يقول يونس.

وأورد المتحدث أن المجموعة قدّمت أيضا عددا من الهدايا المتنوعة والألعاب "من أجل ترسيخ هذا اليوم الجميل في أذهانهم، علما أن كل مصاريف هذا اليوم كانت طبعا على حساب مجموعة شباب ابن بطوطة لمحبي السيارات العتيقة بطنجة".

حري بالذكر أن مجموعة شباب ابن بطوطة لمحبي السيارات العتيقة سبق لها أن فازت بثلاث جوائز في معرض مدينة "ملقة" الإسبانية للسيارات العتيقة، "كما نتشرف بالمشاركة في مختلف التظاهرات والأعياد الوطنية والمناسبات سواء كانت ثقافية الترفيهية، ويسعدنا حقا تمثيل وطننا في المحافل الدولية أفضل تمثيل".