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شاطر يراهن على إنعاش "رئة البيضاء" بالاستثمار

شاطر يراهن على إنعاش "رئة البيضاء" بالاستثمار
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 09:35

يبدو أن وزارة الداخلية تراهن على تنمية الاستثمار بإقليم النواصر الذي يعد رئة الدار البيضاء، وذلك بعد الفشل الذريع الذي عرفه هذا المجال في عهد العامل السابق حسن الزيتوني، الذي جرى تعيينه على رأس إقليم تنغير.

فمن خلال الأسماء التي تم تعيينها من طرف الملك محمد السادس على رأس بعض العمالات والأقاليم، طفا إلى السطح اسم عبد الله شاطر، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء سطات، الذي تم تعيينه عاملا على إقليم النواصر.

ورأى كثيرون في هذا التعيين رغبة السلطات في الدفع بعجلة التنمية وتشجيع الاستثمار بهذا الإقليم، بعدما عجز المسؤول السابق على تحريك العديد من الملفات وتحويل النواصر وبوسكورة إلى قبلة لرجال الأعمال.

واعتبر بعض المتتبعين أن العامل السابق فشل على مستوى تنمية الاستثمار وعلى مستوى تدبير الشأن المحلي، مبرزين أن العديد من المشاريع التنموية عرفت تعثرا في فترته، وانتشر البناء العشوائي بشكل لافت، خاصة المستودعات على مستوى منطقة أولاد عزوز، الأمر الذي يستوجب من العامل الجديد، عبد الله شاطر، فتح تحقيق معمق فيها، لا سيما وأن بعضها جرى تشييده على أراضي الدولة.

وينتظر المتتبعون للشأن المحلي بعمالة النواصر إقدام السلطات الجديدة على مراجعة رخص التعمير، وفتح تحقيق بخصوصها في حالة ما تبين وجود اختلالات بها، والوقوف على المعايير التي تم اعتمادها لتسليمها إلى طالبيها.

ويطالب فاعلون ومنتخبون بالنواصر العامل الجديد بأن يأخذ مسافة من جميع المنتخبين، سواء كانوا كبارا أو صغارا، وأن يكون منصتا لمختلف الفرقاء السياسيين، حتى لا تتوتر علاقته معهم وتؤثر على تنمية الإقليم.

وسيجد العامل الجديد، عبد الله شاطر، نفسه وهو يلج عمالة النواصر بدون مكتب، بعدما شرع سلفه في هدمه وإجراء تغييرات عليه، على رأسها بناء مصعد خاص بالرغم من كون مكتبه يتواجد بالطابق الأول، وهو الأمر الذي أثار استغراب المتتبعين الذين يطالبون بوضع هذه الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة.

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