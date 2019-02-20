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توقيع اتفاقية شراكة للترافع المدني حول الصحراء

توقيع اتفاقية شراكة للترافع المدني حول الصحراء
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 08:52

وقع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء، ورئيس جامعة القاضي عياض، عبد اللطيف ميراوي، اتفاقية شراكة.

الاتفاقية وقعت بمقر رئاسة جامعة القاضي عياض، وتهم التعاون المشترك بين الطرفين لتفعيل برامج الترافع المدني حول القضية الوطنية، من خلال تقوية قدرات الفاعليين الجمعويين لتمكينهم من المهارات والآليات التي ستساعدهم على تجويد الدفاع عن مغربية الصحراء كأولوية من أولويات الدولة المغربية.

وتتضمن هذه الاتفاقية أيضا تنظيم ندوات ولقاءات وورشات وأبحاث ودراسات في المجالات المرتبطة بمجال الترافع حول القضية الوطنية الأولى، مع استعمال تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مجال التكوين عن بعد للترافع المدني حول القضية ذاتها.

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