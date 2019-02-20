جمعويون يراهنون على استغلال فضاء سيرفانطيس

هسبريس من طنجة

دعا مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية والتكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، باعتبارهما مؤسستين جمعويتين فاعلتين على المستوى المحلي تضعان التراث الثقافي والفني للمدينة في صلب اهتمامهما، إلى ضرورة التفكير في مشاريع تعنى بإشعاع المدينة من الناحية الثقافية والفنيـة.

كما طالبت الجهتان الجمعويتان، في توصياتٍ منبثقة عن مائدة مستديرة نظمت بطنجة حول موضوع "مسرح سيرفانطيس.. تفويت أم توريط؟"، بانتقال المعنيين بترميم المسرح إلى المدن الإسبانية التي لها تجربة في ترميم المعالم التاريخية للاستفادة من تجربتها في هذا المجال.

وأوصت الجمعيتان ببلورة رؤية للعمل الثقافي في طنجة تثمن الإمكانات التي تتوفر عليها المدينة، مع ضرورة مواكبة التفويت والترميم بإعادة الحركة الثقافية لحاضنة التنشئة الأولى المتمثلة في المؤسسات التعليمية.

على مستوى الجانـبين التقني والمالـي، دعت الجمعيتان إلى القيـام بالترميم بناء على دراسة تقنية ومالية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار تعدد المتدخلين والإمكانات الحالية، مع الحفاظ على طابع مسرح سيرفانطيس الأصلـي، وتعبئة موارد مالية جديدة لاستيعاب التكلفة العالية لذلك، واستحضار الإبداع في وسائل التمويـل.

كما طالب مركز ابن بطوطة والتكتل الجمعوي بطنجة الكبرى بتحقيق الالتقائية بين الإدارات المتدخلة في ترميم مسرح سيرفانطيـس، واستحضار الشفافية في نشر مقتضيات بروتوكول التفويت للإحاطة ببنوده، خاصة فيما يتعلق باللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع الترميـم التي سيعهد إليها بالتأشير على المشروع الذي سيقدمه المغرب، إضافة إلى التركيز على أهمية تمثيل المجتمع المدني في هذه اللجنة.

وبخصوص التهيئــة العمرانيــة، دعت التوصيات إلى مواكبة التأهيل المعماري لمسرح سيرفانطيس بتأهيل محيطه، وضرورة فتح الممر القديم الذي يربط بينه وبين سوق فندق الشجرة.

وأوصت الهيئتان أيضا بترافع المجتمع المدني من أجل تدبير جيد لمسرح سيرفانطيس لكي لا يطاله الإهمال الذي طال معالم أخرى سبق ترميمهـا، ومن أجل استرجاع القطع الأثرية للمسرح ذاته التي تم تهريبها إلى مدريد.