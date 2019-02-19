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كُتّاب وآراء
حملة طبية تستهدف أعين المرضى بالقصر الكبير
نظمت مؤسسة القصر الكبير للتنمية، والجمعية المغربية الطبية للتضامن، بشراكة مع مندوبية وزارة الصحة بالعرائش، وجمعية سبيل الشفاء للأعمال الخيرية، وجمعية أمل لمرضى السكري بالعرائش، بدعم من عمالة إقليم العرائش والمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، حملة طبية في جراحة العيون (الجلالة) طيلة الأيام الثلاثة الماضية بالوحدتين الطبيتين والمستشفى المدني.
وتأتي هذه الحملة التي اختير لها شعار "التكافل والتضامن من أجل تطوير صحة القرب"، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، "في سياق برامج مؤسسة القصر الكبير للتنمية التي تعتمد على تقريب الخدمات الطبية من المواطن، بفضل مجهودات رئيسها البروفسور مصطفى العزوزي، الرئيس الشرفي للجمعية المغربية الطبية للتضامن، الذي يحرص على أن يوفر لهذه الحملة كل مستلزماتها من أطر في جراحة العيون، والأدوية والمعدات التي تتطلبها العملية الجراحية".
وجاء في البلاغ ذاته أن "التهييء لهذه الحملة عرف عدة لقاءات على صعيد مندوبية وزارة الصحة بالعرائش والطاقم الطبي بالمستشفى المدني وإدارة المستشفى، من أجل وضع خطة عمل مشتركة يتكامل فيها الشركاء لإنجاح هذا العمل الإحساني الموجه إلى الفئة ضعيفة الدخل".
وذكر المصدر ذاته أنه "بتنسيق مع جمعية سبيل الشفاء التي قامت بتحديد موعد الفرز الأولي واستدعاء المسجلين، تم الكشف عن 82 حالة (الجلالة) من أصل 170 مستفيدا؛ ونظرا لتوافد مستفيدين جدد نظم فرز ثان أضيفت فيه 77 حالة جديدة من أصل 120 استشارة طبية تكلفت بها طبيبة طب العيون بالمستشفى المدني".
وأكّد المصدر ذاته أنه "رغم المجهودات المبذولة، يبقى عدد الحملات الطبية ونوعها غير كاف، ما يستدعي من الجهات الممولة للمشاريع تبني هذه الحملات الطبية وتشجيعها للمزيد من العطاء، حتى يكتمل دور المجتمع المدني في المساهمة الفعلية في التنمية المحلية".
وجاء ضمن البلاغ أن "الحملة عرفت إنجاز 520 استشارة طبية، و114 عملية جراحية و210 فحوص لقياس مستوى السكري، وحققت ارتياحا لدى ساكنة الإقليم"، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة لم يسعفها الحظ في العملية لازالت تنتظر الحملة المقبلة المقرر تنظيمها شهر يونيو المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
قياسي.مجهود جبار يستحق
كل احترام و تقدير . و بالمجان !
ان العجز الحاصل في المشافي
العمومية،