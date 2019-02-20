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كُتّاب وآراء
تلاميذ يستكشفون مبادئ السلامة الطرقية بأكرض
تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، نظمت المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات، من خلال فرعها بـ"إدا أوكرض"، يوما تحسيسيا لفائدة التلاميذ بمركزية مجموعة مدارس بوزما، جماعة أكرض إقليم الصويرة.
وأشار منظمو النشاط إلى أن المبادرة تمّت بتأطير من قادة فرع المنظمة، وعناصر من الدرك الملكي قدموا للمستفيدين درسا نظريا وآخر تطبيقيا، من أجل استيعاب ما يتوجب على التلاميذ القيام به لحماية أنفسهم على الطريق بالمجالين الحضري والقروي.
واستعان الواقفون وراء تنظيم النشاط بدراجات هوائية وسيارات "ورقية" من أجل محاكاة ما يحدث في الواقع من سلوكيات مرتبطة بالسلامة الطرقية؛ فيما تخللت النشاط مجموعة من الألعاب ورقصات وأغان من تنشيط قادة الفرع، مع توزيع شواهد تقديرية، ومطويات مقدمة من طرف مندوبية التجهيز والنقل بالصويرة، تلخص ما تم التطرق إليه في اليوم الدراسي.
وقال المنظمون إن "النشاط عرف استحسان آباء وأمهات الأطفال المستفيدين، وعبروا عن حاجة تلاميذ المنطقة إلى مثل هذه الحملات التحسيسية التي لا تقام إلا نادرا"، مضيفين أن "النشاط يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي يعتزم الفرع القيام بها لفائدة أطفال المنطقة، في محاولة من المنظمة لملء الفراغ الذي تعاني منه المنطقة في ما يهم التظاهرات التي تعنى بالطفولة والشباب".