توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن ترتفع درجات الحرارة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والجنوبية وكذا بالواجهة المتوسطية. كما يتوقع أن تكون السماء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح قوية شيئا ما، من الشرق بمنطقة طنجة وشرقية إلى شمالية بالسواحل الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة من القطاع الشمالي إلى شرقية على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و02 درجة بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 07 و12 درجة بشمال ووسط البلاد، وما بين 11 و16 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة، وما بين 20 و26 درجة بالسواحل والسهول الشمالية الشرقية وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 24 و29 درجة بدكالة، وعبدة، والشياضمة والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و32 درجة بسوس وغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.