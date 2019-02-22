الصمدي مندوباً لوزارة الصحة بالمضيق الفنيدق

أيوب صدور من تطوان

أعلنت وزارة الصحة عن نتائج التعيينات الخاصة بالمناديب الإقليميين، وهي اللائحة التي عرفت تعيين الدكتور عبد الإله الصمدي مندوبا إقليميا لوزارة الصحة بعمالة المضيق الفنيدق.

وجاء قرار تعيين الدكتور الصمدي تتويجا للمجهودات التي أبان عنها خلال مرحلة توليه إدارة مهام مندوب وزارة الصحة بالمضيق الفنيدق، إذ استطاع البصم على مرحلة ناجحة وتجويد الخدمات الصحية بالمؤسسة الصحية سالفة الذكر.

يشار إلى أن الدكتور الصمدي من مواليد سنة 1963 بمدينة القصر الكبير، تدرج في مجموعة من المناصب بدءا من طبيب عام بإقليم طاطا، قبل أن يشغل مهام رئيس مركز صحي بمندوبية وزارة الصحة بمدينة شفشاون.

كما تقلد منصب رئيس شبكة المؤسسات الصحية بعمالة المضيق الفنيدق، وأبان عن كفاءة خلال فترة توليه مهام المندوب الإقليمي بالنيابة، خلفا للمسؤولة الإقليمية السابقة، الدكتورة آسية العباسي، راكم خلالها تجارب مهنية وبصم على مسار حافل بالإنجازات، قبل أن يحظى بشرف المسؤولية الجديدة.