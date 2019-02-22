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كُتّاب وآراء
انتقادات تلاحق رفع ميزانية المحروقات بالبيضاء
أثارت مصادقة مجموعة من مقاطعات مدينة الدار البيضاء، التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية، على تخصيص مبالغ ضخمة من ميزانياتها برسم سنة 2019 لتغطية المصاريف السنوية لرؤساء مجالسها، جدلا داخل الأغلبية في مجلس مدينة الدار البيضاء وباقي مقاطعات العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وقال عدد من أعضاء المعارضة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إن هؤلاء الرؤساء هم من كانوا يدعون بالأمس إلى ترشيد النفقات، واليوم تغيرت تصرفاتهم بعدما اضطلعوا بتسيير الشأن المحلي.
وعبر هؤلاء عن دهشتهم بسبب إصرار معظم رؤساء المقاطعات وأعضاء المكتب المسير لمجلس المدينة على الاحتفاظ بسيارات فارهة تثقل كاهل ميزانيات المجالس بالمبالغ الضخمة التي تخصص لتغطية مصاريفها.
وقالت المصادر نفسها: "هناك العديد من الأمثلة يمكن أن تضرب في هذا الشأن، من ضمنها مقاطعة الحي الحسني التي خصص رئيسها مبلغ 170 مليون سنتيم لتغطية مصاريف المحروقات، علما أن ميزانية هذا البند كانت أقل بكثير قبل 2016".
وقال أحمد بريجة، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء المحسوب على المعارضة، إن "حزب العدالة والتنمية عمد إلى مضاعفة ميزانيات المحروقات وصيانة المساحات الخضراء، وغيرها من الجوانب الأخرى المتعلقة بالتسيير، دون أن ينعكس ذلك على الحياة اليومية لساكنة الدار البيضاء".
وأضاف بريجة، في تصريح لهسبريس، أن "المنحة التي كانت تخصص لمقاطعات الدار البيضاء كانت تكفي لتسيير شؤونها، رغم أنها لم تكن تضاهي الميزانيات التي يخصصها مجلس مدينة الدار البيضاء في الوقت الحالي، وقد لاحظنا أن هناك ارتفاعا كبيرا في المخصصات التي تصب في خانات المحروقات والزيوت، وغيرها من المصاريف الأخرى".