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كُتّاب وآراء
اعمارة يُنصّب رجل استثمار عاملا على النواصر
جرى زوال الخميس، بمقر عمالة إقليم النواصر، تنصيب العامل الجديد عبد الله شاطر، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء، على رأس الإقليم، بحضور وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة.
وأكد اعمارة، في كلمة له، بحضور الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، ومنتخبين ومسؤولي السلطة بالإقليم، أن تأهيل المجال الترابي للعمالة، على مستوى المجال الاقتصادي والاجتماعي، يدخل ضمن الاهتمامات التي يجب العمل عليها من لدن العامل شاطر، وتنفيذ برامج الحكومة والمواكبة الجيدة للمشاريع التنموية.
ودعا الوزير اعمارة العامل الجديد الذي خلف حسن الزيتوني إلى التنسيق مع الجماعات الترابية "في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل، وفِي احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف، والالتزام الجاد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
كما كان الجانب الأمني ضمن التوجيهات التي يتوجب على العامل شاطر القيام بها، حسب الوزير، من خلال الرفع من مستوى اليقظة حيال التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية، في إطار حكامة أمنية استباقية.
وأكد رئيس جماعة بوسكورة أن تعيين العامل عبد الله شاطر من شأنه الدفع بقوة لإخراج العديد من المشاريع الكبرى، مضيفا أن الكل سيعمل إلى جانبه لما فيه صالح الإقليم.
ويرى العديد من المهتمين، من فاعلين جمعويين ومنتخبين بالنواصر، تعيين عبد الله شاطر على رأس الإقليم خطوة لتشجيع وتنمية الاستثمار في منطقة تعد قبلة للمشاريع الكبرى.