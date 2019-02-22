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كُتّاب وآراء
36 سنة تنتهي بتسوية ملف تجزئة "الكويرة" بأكادير
أُعلنت أخيرا التسوية النهائية لملف ما بات يُعرف بـ"تجزئة الكويرة" في مدينة أكادير، والذي عمّر لنحو 36 سنة، دخل خلالها المعنيون في عدة أشكال احتجاجية، جهويا ومركزيا، ضمنها اعتصامات أمام ولاية سوس ماسة وجماعة أكادير؛ إذ انتهى المسار الاحتجاجي بإصدار والي جهة سوس ماسة قرارا ولائيا يحمل رقم 39، من أجل إحداث لجنة محلية للتتبع، تعهد إليها معالجة الملف بصفة نهائية.
وعن تفاصيل الموضوع، فمنذ سنة 1982، انخرطت أزيد من 600 أسرة بمدينة أكادير في ضخ تسبيقات مالية في حساب بنكي مشترك بين عمالة أكادير والبلدية، وذلك من أجل الاستفادة من تجزئة "الكويرة"، التي أُحدثت من طرف بلدية أكادير، لكن الملف ظل عالقا دون تسوية إلى حدود الأسبوع الجاري.
محمد أحولي، الكاتب العام لجمعية "الكويرة 3" للتنمية والتعاون، أورد في تصريح لهسبريس أن الملف "اكتسى صبغة اجتماعية محضة منذ بداية العملية"، مضيفا أن "ضمن قائمة المسجلين للاستفادة من يجتاز ظروفا اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة، وآخرين ظلوا يعيشون حرقة ومرارة الانتظار إلى أن وافتهم المنية، دون تحقيق حلم امتلاك سكن يأوي أبناءهم وأسرهم، فتركوا هذا الحلم إرثا في وصل".
وأضاف محمد أحولي، عن الجمعية التي تضم المعنيين بملف تجزئة "الكويرة"، أن "القضية سلكت عدة منعطفات، وتعاقبت عليها ستة مجالس منتخبة، وعدة ولاة، كما حقّقت بشأنها لجنة من وزارة الداخلية، وقفت على حيثيات عدم استفادة الساكنة التي دفعت تسبيقات مالية، دون أن تستردّها أو تحصل على البقع؛ لكن في الأخير تمت تسوية المشكل".
وأعرب المتحدّث ذاته عن "شكر وامتنان الساكنة المعنية للوالي أحمد حجي على جرأته في معالجة القضية وتنزيل هذا القرار المنصف، وكافة السلطات والمجالس المنتخبة ومؤسسات الدولة التي انخرطت في إيجاد حلّ نهائي لهذا الملف الاجتماعي، الذي عمّر لعقود، ما سيسمح لـ621 مستفيدا بامتلاك بقعة للسكن، وذلك وفق مقاربة موضوعية وشفافة، أدخلت الفرحة على الأسر المعنية"