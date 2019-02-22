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قافلة طبية تحط الرحال بتيديلي ضواحي ورزازات

قافلة طبية تحط الرحال بتيديلي ضواحي ورزازات
محمد ايت حساين
الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:40

نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم ورزازات، الخميس، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة سكان الجماعة الترابية تيديلي، التابعة لإقليم ورزازات.

واستفاد من هذه القافلة، التي نظمت بدعم من السلطات الإقليمية، 1627 شخصا من الجنسين، وأشرف عليها طاقم طبي متخصص في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال.

وتروم هذه القافلة الطبية التي أشرف على افتتاحها عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، تقديم الخدمات الصحية لساكنة المناطق الجبلية النائية بإقليم ورزازات، وتوسيع مجال استفادتها من القوافل التي تشرف عليها وزارة الصحة، والهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من سكان المناطق صعبة الولوج، وفق إفادة بديعة عبد اللاوي، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بورزازات.

ولقيت هذه المبادرة الإنسانية التي تضمنت توزيع أدوية بالمجان حسب الوصفات الطبية استحسانا كبيرا من ساكنة الدواوير المستفيدة.

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