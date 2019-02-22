"مطالب اجتماعية" تدفع فوسفاطين إلى الاحتجاج

صالح الخزاعي من خريبكة

احتشد عدد من المحتجين، مساء الخميس، أمام المركز الصحي للمجمع الشريف للفوسفاط بمدينة حطان، ضواحي مدينة خريبكة، استجابة لمضامين بيان صادر عن النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين فرع حطان، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT.

وجاء في بلاغ الذي توصلت به هسبريس أن "المكتب المحلي للنقابة اجتمع للتداول في مجموعة من المستجدات المحلية، في ظل تعنت الإدارة وعدم استجابتها للمطالب المطروحة من طرف الشغيلة المحلية، وتراجعها عن كل المكتسبات، سواء على مستوى الشؤون الاجتماعية أو المستوى الحي، وإجهازها على كل المرافق الاجتماعية المتوفرة سابقا بالمدينة، ونهجها سياسة الآذان الصماء".

ومن مطالب المحتجين، حسب ما ورد في البلاغ، "توفير طبيب قار وممرضين للمداومة، وإحداث قسم للمستعجلات بمدينة حطان"، و"توفير سيارة الإسعاف 24 ساعة على 24"، و"إنشاء معهد للترقية الاجتماعية والتعليمية بحطان"، و"توفير فضاءات ترفيهية ومراكز سوسيوثقافية وفتح الحمامات المغلقة".

وذكر بلاغ النقابة، ضمن مطالب المحتجين، "إعادة النظر في جودة أسطول الحافلات المخصصة لحطان"، و"حل مشكل التقاعد بالنسبة للعمال المدمجين سميسي وسميسي ريجي سابقا"، و"تعويض العمل المستفيدين سابقا من الدور الآيلة للسقوط".