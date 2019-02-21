عمارة يدعو عامل سطات الجديد إلى تأهيل الإقليم

إبراهيم الحافظون من سطات

أشرف عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مساء اليوم الخميس بمقر عمالة سطات، على حفل تنصيب إبراهيم أبو زيد عاملا جديدا على إقليم سطات، خالفا بذلك العامل السابق الخطيب الهبيل، الذي عينه الملك واليا على جهة بني ملال خنيفرة وعاملا على إقليم بني ملال.

وأشار عبد القادر عمارة، بحضور رئيسي الجهة والمجلس الإقليمي ورؤساء المصالح، والقياد والباشوات ورؤساء الدوائر، ومنتخبي الإقليم، إلى مؤهّلات إقليم سطات المتمثلة في مساحته وموقعه الإستراتيجي الهامّ، باعتباره حلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها، زيادة على الإمكانات الاقتصادية الواعدة، خاصة في مجال اللوجيستيك الذي سيضاف إلى إمكانيات الإقليم الكبيرة في المجالين الفلاحي والصناعي.

واستعرض عمارة التحديات الكبيرة التي تنتظر العامل الجديد لإقليم سطات، داعيا إياه إلى الاضطلاع بها وقفا لما يسعى إليه الملك من نموذج تنموي وطني يروم الحدّ من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومستدلا على ذلك بعدّة خطب ملكية، اعتبرها خارطة طريق ومرجعية لإيلاء الأوضاع الاجتماعية الأهمية القصوى.

وأكّد وزير النّقل على ما جاءت به المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة توجيه البرامج الرامية إلى النهوض بالرأسمال البشري، وتحفيز الاستثمار وإحداث فرص الشغل المنتجة وإطلاق المبادرات المدرّة للدخل، باعتبار ذلك أسمى أشكال الحماية الاجتماعية من خلال نقلة نوعية في مجال الاستثمار.

وركّز الوزير على القطاع الفلاحي، لكونه خزّانا لتحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي، باعتبار أكثر ساكنة الإقليم تنتمي إلى العالم القرويّ، مستدلاّ بخطاب الملك الداعي إلى تعزيز المكاسب المحققة في المجال الفلاحي، وخلق مزيد من فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب القروي؛ وهو ما يتطلّب تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحيّ، واعتماده رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا الوزير عمارة عامل سطات الجديد إلى توجيه عمل الجماعات الترابية بشراكة مع الدولة، وباقي الفاعلين، إلى وضع برامج ومشاريع التنمية، مع استحضار أهم تحديات المرحلة الراهنة المتمثلة في التنزيل الفعلي للميثاق الجديد الرامي إلى اللاّ تمركز الإداري، بهدف إحساس المواطن بجودة الخدمات.

كما دعا عبد القادر عمارة عامل الإقليم الجديد إلى العمل على تأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا، بتنسيق مع الجماعات الترابية في إطار مقاربة تشاركية، قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل، في احترام تامّ للاختصاصات الموكولة لكلّ طرف، وفي التزام جادّ بالمقتضيات القانونية، داعيا أيضا جميع الهيئات والمتدخلين والشركاء إلى مدّ يد العون لعامل الإقليم من أجل إنجاح العمل.

وأشار الوزير في آخر كلمته التوجيهية إلى الرفع من مستوى اليقظة تجاه التهديدات والمخاطر، مهما كان مصدرها، في إطار حكامة أمنية استباقية، تعتمد على التنسيق قصد الحفاظ على أمن وسلامة المواطن المغربي في إطار مقاربة تشاركية.

تجدر الإشارة إلى أنّ العامل الجديد إبراهيم أبو زيد من مواليد سنة 1967، بإقليم تزنيت، حاصل على دكتوراه في الصيدلة، وسبق أن كان عضوا في مجلس المستشارين، وشغل مهمة عامل إقليم أسا الزاك، ثم عامل إقليم سيدي قاسم؛ وحظي للمرة الثالثة بالثقة الملكية ليعيّن عاملا على إقليم سطات.