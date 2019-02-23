حملة طبية مجانية تستهدف مئات التلاميذ بكلميم‎

هسبريس من الرباط

نظمت جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بكلميم، بشراكة مع الجمعية المغربية للوقاية من أمراض اللثة وثانوية باب الصحراء والمندوبية الإقليمية للصحة، وبدعم من مؤسسة علي بوعيدة، حملة طبية جراحية للثة والأسنان.

وتهدف هذه الحملة، المنظمة من الفترة الممتدة من 21 الى 23 فبراير الجاري، إلى توعية الشباب للاهتمام بصحة الفم والأسنان والابتعاد عن التبغ والمخدرات والكحول.

وبهذه المناسبة، تم توزيع فرشات ومعجون الأسنان على كافة تلاميذ الثانوية، البالغ عددهم 900 تلميذ وتلميذة، فيما أخضع البعض لتدخلات جراحية.

رئيس جمعية ابتسامة قال إن هذه الحملة مجانية وتدخل في إطار عمليات التحسيس والتوعية ضد أمراض السرطان التي تندرج في إطار برنامج الجمعية السنوي.