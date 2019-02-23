24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:01
|13:46
|16:52
|19:22
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: مديرية الضرائب تلغي ضريبة "التمبر" على الأدوية
- معتصمون ينددون بأوضاع مشفى "سعادة" بمراكش
- دفاع "معتقلي الريف" يلزم الصمت ويتخوف من تأثيرات على القضاء
- كولومبيا تفجر بيت قطب المخدرات بابلو إسكوبار
- البراهمة والمقاربة الإطفائية
جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)
- مئات الجزائريين ينتفضون ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة - (71)
- غوتيرس: الصحراء تنتظر حكماً ذاتياً يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة - (60)
- "أباتريد" يتحرر من القيود السياسية لمأساة تهجير "مغاربة الجزائر" - (52)
- جامعيون يقودون "حراك الكرامة" ويطالبون أمزازي بتحسين الأجور - (50)
- الأمن الجزائري يعترض طريق مئات المحتجين نحو القصر الرئاسي - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة طبية مجانية تستهدف مئات التلاميذ بكلميم
نظمت جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بكلميم، بشراكة مع الجمعية المغربية للوقاية من أمراض اللثة وثانوية باب الصحراء والمندوبية الإقليمية للصحة، وبدعم من مؤسسة علي بوعيدة، حملة طبية جراحية للثة والأسنان.
وتهدف هذه الحملة، المنظمة من الفترة الممتدة من 21 الى 23 فبراير الجاري، إلى توعية الشباب للاهتمام بصحة الفم والأسنان والابتعاد عن التبغ والمخدرات والكحول.
وبهذه المناسبة، تم توزيع فرشات ومعجون الأسنان على كافة تلاميذ الثانوية، البالغ عددهم 900 تلميذ وتلميذة، فيما أخضع البعض لتدخلات جراحية.
رئيس جمعية ابتسامة قال إن هذه الحملة مجانية وتدخل في إطار عمليات التحسيس والتوعية ضد أمراض السرطان التي تندرج في إطار برنامج الجمعية السنوي.