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الرئيسية | جهات | تسجيل هزة أرضية خفيفة بين بني ملال وخنيفرة

تسجيل هزة أرضية خفيفة بين بني ملال وخنيفرة

تسجيل هزة أرضية خفيفة بين بني ملال وخنيفرة
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 فبراير 2019 - 14:46

سجلت هزة أرضية خفيفة، زوال اليوم الجمعة، بجهة بني ملال - خنيفرة، وفق ما أعلنت عنه مواقع عالمية لرصد الزلازل.

الهزة بلغت قوتها 3.5 درجات على سلم ريشتر على عمق خمسة كيلومترات بين مدينتي بني ملال وخنيفرة، حيث لم تسجل أي أضرار سواء في الأشخاص أو الممتلكات.

وكانت آخر هزة أرضية أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، بجماعة بني بونصار بإقليم الحسيمة، يوم 16 فبراير الجاري، حيث بلغت قوتها 4,7 درجات على سلم ريشتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الهلالي الميدلتي الجمعة 22 فبراير 2019 - 15:12
حتى ساكنة ميدلت شعرت بالهزة الأرضية أثناء صلاة الجمعة
الله ايحفظنا
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