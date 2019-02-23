24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. البراهمة والمقاربة الإطفائية (5.00)

  2. إصلاح منظومة التعليم (5.00)

  3. "الضمان المركزي" يُطلق منتجات للمقاولات الصغيرة (5.00)

  4. جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)

  5. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم السبت بالمغرب

هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم السبت بالمغرب

هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم السبت بالمغرب
هسبريس – و.م.ع
السبت 23 فبراير 2019 - 05:25

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية وعلى الواجهة المتوسطية، وذلك خلال الصباح والليل. كما يتوقع أن يبقى الطقس مستقرا مع سماء صحوة نسبيا بجنوب البلاد، وكذا مرور سحب عليا بباقي الأرجاء. ويتوقع أن تهب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية.

كما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما، من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال، وأحيانا من الشرق بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01-و04 درجة بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 و14 درجة بالساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى وبمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستكون درجات الحرارة العليا في ارتفاع، حيث ستتأرجح ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وأقصى جنوب شرق البلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بسوس وبغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.