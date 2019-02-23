هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم السبت بالمغرب

هسبريس – و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية وعلى الواجهة المتوسطية، وذلك خلال الصباح والليل. كما يتوقع أن يبقى الطقس مستقرا مع سماء صحوة نسبيا بجنوب البلاد، وكذا مرور سحب عليا بباقي الأرجاء. ويتوقع أن تهب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية.

كما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما، من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال، وأحيانا من الشرق بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01-و04 درجة بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 و14 درجة بالساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى وبمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستكون درجات الحرارة العليا في ارتفاع، حيث ستتأرجح ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وأقصى جنوب شرق البلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بسوس وبغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي