24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0213:4616:5119:2120:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان (5.00)

  2. البراهمة والمقاربة الإطفائية (5.00)

  3. إصلاح منظومة التعليم (5.00)

  4. "الضمان المركزي" يُطلق منتجات للمقاولات الصغيرة (5.00)

  5. جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | ورش يروم غرس خمسة آلاف شتلة بمدارس وزان

ورش يروم غرس خمسة آلاف شتلة بمدارس وزان

ورش يروم غرس خمسة آلاف شتلة بمدارس وزان
هسبريس من وزان
الجمعة 22 فبراير 2019 - 22:24

أعطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان وشركاؤها انطلاقة ورش بيئي تحت شعار "شجرتي رئتي"؛ وهو البرنامج الذي يهدف إلى غرس خمسة آلاف شتلة بفضاءات المؤسسات التعليمية على صعيد إقليم وزان، خلال الموسم الدراسي الحالي.

وتتضمن فعاليات المشروع البيئي، الذي انطلق من الحوض المدرسي بالجماعة الترابية لمجاعرة، محاضرات حول التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، وغرس بعض الأشجار بالمؤسسة المحتضنة، وغيرها من الأنشطة التي ستنظمها الأندية التربوية البيئية والصحية بالمؤسسة التربوية ذاتها.

وعرف الموعد ذاته تقديم لوحات فنية وورشات همت مجال السلامة الطرقية والاستعمال الآمن للأنترنيت والرسم والتشكيل وإدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الممارسة الصفية، إلى جانب المكتبة المدرسية وتقريبها من المتعلمات والمتعلمين لتيسر لهم عالم القراءة الواسع.

ويشارك في تفعيل هذه المبادرة التربوية البيئية، إلى جانب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، الجماعات الترابية بالإقليم والمصالح المعنية بالبيئة وفعاليات اقتصادية واجتماعية محلية وإقليمية.

الورش يأتي، حسب الجهة المنظمة، في إطار تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وتنزيلا لأهداف البرنامج البيئي "شجرتي رئتي"، قصد توطين أنشطة الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم الجبلي، ويمتد إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.