محامون ينادون الدولة باستحضار "العدالة الجبائية"

إبراهيم مغراوي

نظمت رابطة المحامين الاستقلاليين بمراكش، الجمعة، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس البرلمان، يوما دراسيا حول موضوع "من أجل نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة".

وبهذه المناسبة أوضح مولاي سليمان، العمراني نقيب المحامين بمراكش، أن "المحامي كمواطن يجب أن يشارك في أعباء الدولة، التي يجب أن تراعي خصوصية المحاماة"، مضيفا "وهذا ما يسمى العدالة الجبائية لأن أصحاب البذلة السوداء ناضلوا عبر التاريخ، ويتحملون أعباء كثيرة من أجل الوطن".

وأشار نقيب المحامين بمراكش إلى أن "هيئة المحامين مطالبة بتحمل عبء كبير في تكوين المقبلين على مهنة المحاماة، وهذا يعتبر نوعا من تحمل الأعباء، لأن الدولة هي التي عليها تحمل هذه المسؤولية، لكن الحكومة تخلت عن ذلك لفائدة أصحاب البذلة السوداء". وأضاف "على الدولة أن تراعي هذه المهام والأدوار حين تفكر في الضريبة التي ستفرضها على المحامين".

وفي تصريح لهسبريس، قال عبد اللطيف أبدوح، عضو الغرفة الثانية، إن "هذا اللقاء سيخرج بتوصيات ستكون أرضية أساسية لصياغة تعديلات أو مقترحات تعديلات سيعمل فريق الوحدة والتعادلية على اعتمادها حين مناقشة موضوع الجبايات".