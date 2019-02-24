توقعات "الأرصاد الجوية الوطنية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالسهول الشمالية والوسطى والشمال الشرقي مع كتل ضبابية محلية، وسحب نسبيا كثيفة بالواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ مرور سحب عابرة من الأجواء العليا بالشمال، والوسط، وداخل المملكة، وصافية في باقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما، من القطاع الشرقي بالبوغاز، وستهب ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وشرقية بالواجهة المتوسطية، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 04 درجات بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، وما بين 04 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس، والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و16 درجة بمنطقة سوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وستكون درجات الحرارة العليا في ارتفاع، كما ستتأرجح ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية ومنطقة والماس، والبوغاز، والواجهة المتوسطية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 19 إلى 25 درجة بالسايس، والسواحل والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط، وسهول تادلة، والرحامنة والجنوب الشرقي، وما بين 25 و32 درجة بوسط البلاد، ومناطق سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبشرق البوغاز، وقوي الهيجان بغرب البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وقوي الهيجان في باقي الساحل الأطلسي.