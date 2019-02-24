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متصرفون يواصلون الاحتجاج بحثا عن عدالة الأجور

متصرفون يواصلون الاحتجاج بحثا عن عدالة الأجور
هسبريس من الرباط
الأحد 24 فبراير 2019 - 07:40

قال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة UNAM إنه "تنفيذا لدعوة مكتبه التنفيذي خاض المتصرفات والمتصرفون المنتمون إلى الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إضرابا عبر ربوع الوطن يوم الأربعاء الماضي، مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، عرفت نجاحا متميزا".

وأشار المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بعمالة الرباط، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أنه "يهنئ كافة المتصرفات والمتصرفين على المشاركة المكثفة والنوعية في الإضراب الوطني، والنجاح الكبير للوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان".

وأكد المكتب ذاته على "الاستمرار في تنفيذ برنامجه النضالي المرحلي من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين، والاستجابة للملف المطلبي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى "فتح باب الحوار حول هذا الملف، ووقف مسلسل التحقير والتبخيس للمتصرفين، والتجاهل الممنهج لقضاياهم المادية والمهنية والحقوقية والمعنوية".

وجاء ضمن البيان ذاته أن الاتحاد يؤكد "تشبثه بالملف المطلبي في شموليته، وبإلزامية تطبيق مبدأ العدالة الأجرية والمساواة مع باقي الفئات المماثلة تكوينا ومهاما داخل المنظومة الإدارية"، داعيا كافة المتصرفات والمتصرفين بالرباط إلى "مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المرحلي والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية يوم الخميس المقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا، ومسيرة "المتصرفة" يوم السبت 9 مارس المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال انطلاقا من باب الأحد، مع المشاركة المكثفة للمتصرف".

وأهاب المكتب الوطني بكافة المتصرفات والمتصرفين "مواصلة التعبئة الشاملة والتحسيس بمطالبهم وبالتمييز الذي يطالهم على مستوى المهن ووضعهم الاعتباري"، كما يدعو جميع التنظيمات النقابية المحلية إلى "التكتل إلى جانب المكتب الإقليمي للاتحاد بالرباط من أجل الدفاع عن هذا الملف المزمن في إطار الوحدة النضالية التي ينهجها الاتحاد مع مختلف المركزيات النقابية".

ويدعو الاتحاد مكاتبه الإقليمية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وباقي المكاتب الإقليمية، إلى "المزيد من اليقظة والتماسك والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي سيعلنها المكتب التنفيذي من أجل تحقيق المطالب وصون كرامة المتصرف(ة) تحت لواء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، حسب البيان.

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