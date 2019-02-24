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سلامة الطريق تقود درك سطات إلى مجموعة مدارس

سلامة الطريق تقود درك سطات إلى مجموعة مدارس
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 24 فبراير 2019 - 10:53

احتضنت مجموعة مدارس لكرايم، التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، أمس يوما تحسيسيا في السلامة الطرقية تحت شعار "التزم من أجل الحياة"، من تأطير قائد سرية درك سطات، بتنسيق مع مركز الدرك الملكي أولاد سعيد، وقائد كوكبة الدراجات، بحضور ممثل السلطات المحلية بأولاد سعيد، ورئيس جمعية آباء وأمهات التلاميذ وبعض المنتخبين.

وفي تصريح لهسبريس، قال محمد منفلوطي، المدير التربوي للمجموعة المدرسية العمومية المنظمة للنشاط التربوي، إن هذا "اليوم التحسيسي يأتي في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي، ودعما للتمدرس، خاصة في صفوف فتيات العالم القروي، وانسجاما مع المجهودات التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء - سطات، تكريسا لمفهوم المقاربة التشاركية وتقاسم التجارب وتبادل الخبرات".

وأضاف منفلوطي أن هذا اليوم التحسيسي عرف استفادة التلاميذ من شروحات تطبيقية ونظرية عدة للتعريف باليوم الوطني للسلامة الطرقية، والتنبيه إلى الآثار السلبية لحوادث السير على الإنسان من الناحية البدنية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، مع تقديم عدد من الإرشادات قصد استعمال الطريق وسياقة الدراجات بشكل صحيح للوقاية من حوادث السير، مع توزيع جوائز تحفيزية على التلاميذ المشاركين.

وفي السياق ذاته، أكد بوشعيب فراج، رئيس جمعية آباء وأمهات تلاميذ مدرسة لكرايم بأولاد سعيد بنواحي سطات، على أهمية هذا اليوم التحسيسي، باعتباره فرصة للتواصل مع كافة التلاميذ وأولياء أمورهم، والتعريف بمخاطر الطريق، والتحذير منها للوقاية من نتائجها السلبية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان منصة للانفتاح على كافة الشركاء، وعلى المجتمع المدني، بغية تحقيق رؤية موحّدة من شأنها الحد من نزيف حوادث السير.

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