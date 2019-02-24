منخرطو ودادية يستقبلون الرميد بالاحتجاج بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

اضطر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، مساء أمس السبت، إلى فتح حوار مع بعض منخرطي "ودادية بدر السكنية" بسطات، التي يتضمّن مكتبها منتمين إلى حزب العدالة والتنمية، على هامش لقاء حزبي داخلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بعاصمة الشاوية.

واحتشد عدد من منخرطي "ودادية بدر السكنية" أمام ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، قبل قدوم الرميد، مردّدين شعارات تطالب بإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الودادية السكنية التي ينتمون إليها، ومطالبين بحوار مباشر مع الوزير، وهو ما استجاب له الرميد قبل دخوله قاعة الاجتماع.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال الرميد إن حضوره إلى مدينة سطات يأتي في سياق التواصل مع أعضاء "البيجيدي" في عدد من المدن، وإجراء لقاءات مفتوحة لمناقشة الراهن السياسي والقضايا التي تهم مناضلي الحزب، قصد تحفيزهم أكثر على خدمة المواطنين.

وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين أو ما يسمون بموظفي الأكاديميات، قال وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان إن "هذا الموضوع علقت به معطيات غير صحيحة، على اعتبار أن الأساتذة المتعاقدين يشتغلون في إطار تعاقد عادي مع مؤسسات عمومية متمثلة في الأكاديميات الجهوية، ولهم كافة الحقوق التي يتمتع بها كافة الموظفين".

وأضاف الرميد أن الحكومة تتابع الأمر، داعيا إلى تدقيق الموضوع حتى تتضح طبيعة المشاكل. وقال إن المتعاقدين إن كان يرون حقوقا مهضومة فينبغي إقرارها لهم، مشيرا إلى أن آذان الحكومة تبقى دائما صاغية، وتتعامل حسب ما يقتضيه الأمر.

وحول مشكل منخرطي "ودادية بدر"، أوضح الرميد أنه لم يكن على اطلاع على هذا الملف، مشيرا إلى أن ما فهمه بعد حواره مع المشتكين هو وجود ودادية سكنية فيها أعضاء من حزب العدالة والتنمية ومواطنون آخرون. وأضاف أن العقار الذي تملكه هذه الودادية تأسس على وعد بالبيع، وربما هناك صعوبات في تملّك الودادية تملّكا كاملا للعقار.

وحول الإجراءات الممكن القيام بها، قال الرميد إن لجنة النزاهة والشفافية التي يترأّسها وضعت يدها على الملف، وأنها ستنظر في الكيفية التي ستسلكها في البحث بخصوص الموضوع، ملمّحا إلى وجود مشاكل في تدبير الملف الذي يحتاج إلى تدقيق وتعميق من أجل معالجته.

في المقابل، أوضح طارق جداد، أحد المنخرطين المشاركين في الاحتجاج ولجنة الحوار مع الوزير الرميد، أنهم عقدوا لقاء سابقا، في فبراير الماضي، مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بخصوص ملف الودادية دون تلقي أي جواب.

وعبّر جداد، في تصريح لهسبريس، عن أمله في أن يحقق الرميد ما لم يحققه العثماني، متسائلا عن سبب عدم ردّ العثماني على مطالب المنخرطين، وغياب التنسيق بينه وبين رفيقه في الحزب والحكومة مصطفى الرميد، الذي نفى معرفته بالملف. وشكّك جداد في وجود بعض التبعات الخطيرة في الملف.

وأضاف أن ممثلي المنخرطين فسّروا المشكل للرميد خلال الحوار، مشيرا إلى أن الوزير عبّر عن تفاجئه بالمشكل، وأنه طلب منهم تزويده بأرقامهم قصد الاتصال بهم فيما بعد.

وأوضح جداد أن لجنة لحل الملف أحدثت في عهد عامل الإقليم السابق من أجل حث أحد المقاولين على إنجاز المشروع سنة 2017، لكن اللجنة لقيت صعوبات.

وتأسف جداد عن مصير اجتماعات تلك اللجنة، مشيرا إلى إصدار وثيقة مؤخّرا لبيع "بدر 1" في المزاد العلني، إضافة إلى ما يقارب 14 حجزا تحفظيا، متسائلا عن مصير حقوق المنخرطين.

وحاولت هسبريس الحصول على رأي أحد مسؤولي مكتب الودادية، فأحالها على مسؤول آخر بحكم أنه يقود سيارته، وأن بطارية هاتفه لا تسمح له بإجراء مكالمة هاتفية مطوّلة. وقد ربطت هسبريس الاتصال بمسؤول آخر، لكن هاتفه كان خارج التغطية. كما ربطت الاتصال بمسؤول ثالث بالودادية، فطلب منها الانتظار للحصول على تفويض أو إجراء موعد مع الرئيس فيما بعد.