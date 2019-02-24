"الاشتراكي الموحد" يطالب بإرجاع عمال مطرودين

إبراهيم مغراوي من مراكش

أدان فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة اليوسفية بإقليم آسفي ما وصفه "نظام السخرة الممارس من طرف شركات المناولة (عمال النظافة والحراسة)"، مطالبا الجهات المسؤولة بإرجاع عمالة النظافة المطرودين والتابعين لشركة "أزون"، وفق بيان توصلت به هسبريس.

كما طالب الحزب مندوبية الشغل بالسهر على تطبيق المدونة المنظمة للقطاع، بما فيها التصريح الفعلي للساعات الفعلية المنجزة من طرف الأجراء لدى شركة المناولة لصندوق الضمان الاجتماعي، واحترام ساعات العمل المنصوص عليها قانونا، وتمتيع العمال بالإجازة الأسبوعية، مع التعويض عن الأعياد الوطنية والدينية.

توفير بيئة سليمة، وتمكين الساكنة من ولوج الخدمات الاجتماعية والمرافق الترفيهية والصحية، واستكمال باقي الإدارات والمصالح الخارجية كالمحافظة والشغل والفلاحة.. مطالب أخرى وجهها الحزب ذاته إلى الجهات المختصة، مطالبا المجمع الشريف للفوسفاط بفتح أبواب التشغيل في وجه أبناء ساكنة المنطقة. كما حمل المجالس المنتخبة مسؤولية تدهور البنية التحتية بإقليم اليوسفية.