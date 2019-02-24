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كُتّاب وآراء
160 أسرة تستفيد من قافلة تضامنية في شيشاوة
نظمت جمعية "اليسر للتضامن والعمل الاجتماعي"، أمس السبت، بتعاون مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، وبتنسيق مع السلطة المحلية والمجلس الجماعي بإقليم شيشاوة لعين تزيتونت، قافلة لتوزيع ملابس للكبار والصغار، وأغطية صوفية من النوع الرفيع، وأفرشة وأحذية للذكور والإناث، إضافة إلى المواد الغذائية.
وتأتي هذه المبادرة، التي استفادت منها 160 أسرة من دواوير امعرض الزاوية وعزيب امعرض، في سياق تدخل اللجنة الإقليمية لليقظة بإقليم شيشاوة، إثر موجة البرد القارس التي شهدتها المنطقة، لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية لسكان ينتمون إلى مجال يعاني الهشاشة بمنطقة توجد بمرتفعات جبلية يبلع علوها حوالي 1200 متر عن سطح البحر.
وتميز هذا العمل الاجتماعي بتمكين اللجنة المشرفة، والمكونة من السلطة المحلية وفريق التعاون الوطني وأعضاء من جمعية "اليسر"، المستفيدين من اختيار الملابس والكمية التي يريدونها.
وعرفت هذه القافلة حضور المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، وقائد ورئيس المجلس الجماعي لتزيتونت، ورئيس وأعضاء من المجلس الجماعي لإروهالن، ومسؤولين بقطاع التربية والتكوين، وفاعلين جمعويين.
يذكر أن هذه العملية التضامنية ستنظم في الأسابيع المقبلة في دوار آخر بالمنطقة.