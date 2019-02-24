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الرئيسية | جهات | عمال يحتجون على وكيل بسوق للخضر في مراكش

عمال يحتجون على وكيل بسوق للخضر في مراكش

عمال يحتجون على وكيل بسوق للخضر في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 24 فبراير 2019 - 11:40

نظم مستخدمون وتجار بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، السبت، وقفة احتجاجية للتنديد بـ"التضييق" الذي يمارسه عليهم أحد الوكلاء بهذا السوق، مطالبين المسؤولين بالتدخل للبت في شكايات وجهوها إليهم في هذا الشأن.

وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية، رفع المحتجون شعارات، من قبيل: "بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون"، و"بالوحدة والصمود اللي بغيناه يكون يكون"، منددين بما وصفوه بـ"خروقات وتعسفات وكيل مربع بهذا السوق، يحرم المستخدمين من أجورهم التي لا يتقاضونها بطريقة معقولة، ولا يصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي بشكل قانوني".

واستنكر المحتجون تجاهل الجهات الوصية على السوق والمسؤولين الإقليميين العديد من الشكايات والعرائض التي حرروها ضد هذا الوكيل، الذي لم يتخذ ضده أي إجراء، "رغم أنه لا يحترم أي بند في كناش التحملات"، يضيف المحتجون، الذين اتهموا هذا الوكيل بكونه وراء الاحتقان الذي يعيشه السوق، بسبب خلقه المزيد من المشاكل، مطالبين السلطات المحلية والجهات المسؤولة، من المجلس الجماعي ومفتشية الشغل، بالتدخل العاجل لتجنيب سوق الجملة للخضر والفواكه المزيد من الصراعات والاحتقان.

وللوقوف على حيثيات هذا المشكل، ربطت هسبريس الاتصال بعبد الرزاق جبور، نائب رئيس المجلس الجماعي لمراكش، والمكلف بالأسواق، فأوضح أن الاحتجاج نظم ضد وكيل معين، يتهمه عماله بعدم أداء أجورهم، مضيفا أن "هذا المشكل لا يدخل في اختصاص الجماعة". وقال: "لقد سجلت بخصوص المعني بالأمر شكاية، وسأضع في حقه شكاية أخرى".

أما محمد أوزيو، الوكيل المعني بالاحتجاج، فأوضح لهسبريس أن "المحتجين عمال لا علاقة لهم بمربعي، فهم يشتغلون في مربعات أخرى".

واتهم الوكيل المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بـ"السعي إلى تكريس الفوضى بالسوق، بعدما تمت محاربتها والتصدي لها سابقا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مراكشي من تسلطانت الأحد 24 فبراير 2019 - 12:02
من مراكشي من تسلطانت
في سوق مراكش المئات ان لم أقل الآلاف...
فكم هؤلاء المحتجون وسط {شعب السوق}؟؟
وللعلم فسوق مراكش مثل محطة الحافلات في مناسبات العطل...الكل يبحث عن الغفلة فيمن يدخل السوق...
وطوائف داخل السوق لا تهمهم سوى الفوضى حيث ينتعشون
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