موقع ليكسوس الأثري يفتح أبوابه في وجه العموم

هسبريس - و.م.ع

أكدت وزارة الثقافة والاتصال أن موقع ليكسوس الأثري بالعرائش سيفتتح أبوابه في وجه العموم فور انتهاء الأشغال به؛ ابتداء من شهر أبريل المقبل.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الموقع الأثري، الذي زاره وزير الثقافة والاتصال من أجل الوقوف على تقدم الأشغال به، في أفق فتح أبوابه في أبريل المقبل، يكتسي أهميته تاريخية وقيمته مجالية استثنائية.

وأشار المصدر إلى أن زيارة الوزير الأعرج، التي كان مرفوقا خلالها بوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، تندرج في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى حماية وتثمين التراث الوطني والتعريف به، وضمان صيانة المواقع التاريخية الأثرية بمختلف مناطق المملكة، حيث قامت الوزارة، في هذا الصدد، بمجموعة من التدخلات بموقع ليكسوس الأثري، الذي يعد أقدم حاضرة بالمغرب، ومن أقدم المدن على صعيد غرب البحر الأبيض المتوسط.

ولهذا الغرض قامت الوزارة، وفق البلاغ، بتسييج الموقع وإحداث مركز للتعريف بتراثه، بميزانية ناهزت 10 ملايين درهم، كما تم، في إطار برنامج شراكة مع السفارة الإيطالية ووكالة التنمية AICS وجامعة سيينا الإيطالية، تجهيز مخازن للقى الأثرية وقاعة محاضرات وفضاء استقبال، وكذا تحسين وتهيئة مسالك الزيارة به وتثمين مكوناته بما مجموعه 1.800.000 درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم فتح الموقع، بحلة جديدة، في إطار فعاليات شهر التراث خلال السنة الجارية، وذلك ابتداء من 18 من شهر أبريل المقبل.