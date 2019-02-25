الدرك يحسس تلامِذة بالسلامة الطرقية في تنغير

هسبريس من تنغير

نظمت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بتنغير، في إطار برنامج تحسيسي وتوعوي، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنغير، مجموعة من الحصص التحسيسية حول موضوع السلامة الطرقية وسبل الوقاية من حوادث السير، تحت شعار "التزم من أجل الحياة".

وتم خلال هذه التظاهرة، التي أشرفت على تنشيطها عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تنغير، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تقديم عروض حول إشكالية حوادث السير وسبل الحد منها، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورشات من أجل التوعية والتحسيس بأهمية احترام قانون السير وحسن استعمال الطريق العام، وتجنب السلوكيات المؤدية إلى حوادث السير، خصوصا بالنسبة للأطفال.

وعرفت مجموعة من المؤسسات التعليمية بكل من تودغى العليا، ألنيف، ايت عيسى اوبراهيم، قلعة مكونة، بومالن دادس، تيماضروين، تنظيم ورشات تطبيقية بإنشاء حلبة مصغرة داخل فضاء المدرسة، قصد تمكين التلاميذ من الاطلاع على مختلف الإشارات المرورية العمودية والأرضية، والاستعمال الآمن للطريق والاستغلال الأمثل للفضاء المروري وكيفية مواجهة مختلف الوضعيات المرورية. كما دعمت هذه الورشات بدروس تطبيقية لمستعملي الدراجات الهوائية.