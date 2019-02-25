إطلاق مشاريع لتشغيل آلاف الأشخاص في الناظور

هسبريس من الرباط

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وعلي خليل عامل إقليم الناظور، بإعطاء انطلاقة أشغال بناء وحدة للنسيج بمدينة بني أنصار.

وتهدف الوحدة إلى تدوير الألبسة المستعملة وتصديرها إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر الميناء التجاري ببني أنصار.

وقال رئيس مجلس جهة الشرق إن مشروع وحدة النسيج، الذي يحمل اسم "الكرامة"، سيحفظ كرامة المشتغلين والمشتغلات في مجال التهريب المعيشي، إذ سيوفر لهم ما يزيد عن 850 منصب شغل في البداية، على أن يوفر أثناء انتهاء الأشغال به 1500 منصب.

وأشار بعوي إلى أن المشروع، الذي يبلغ غلافه المالي حوالي 84 مليون درهم، والذي ساهم فيه مجلس الجهة بـ 10 ملايين درهم، سيساهم في امتصاص نسبة من البطالة التي تخيم على المنطقة، وخلق فرص الشغل بالنسبة إلى العاطلين.

ويروم مشروع وحدة إعادة التدوير تسويق السلع المستعملة إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتشجيع قطاع الاستيراد والتصدير، وتعزيز الخط البحري بالميناء التجاري لبني أنصار، وإنعاش الحركة الاقتصادية بالجهة.

كما قام رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وعامل إقليم الناظور، بتوقيع اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع وحدة للصناعة الغذائية يروم توفير 1500 منصب شغل.

وسيوفر المشروعان معا أزيد من 3000 منصب شغل بالنسبة إلى العاملين في قطاع التهريب المعيشي قبل نهاية السنة الجارية.

ويأتي هذان المشروعان في إطار المجهودات التي يبذلها مجلس جهة الشرق لجلب الاستثمارات ودعمها، وتعزيز الدينامية الاقتصادية للمنطقة، وخلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية بالجهة.