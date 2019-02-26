"غياب النساء" يؤجل مكتب جمعية حقوقية بجرسيف‎

هسبريس من الرباط

في إطار الاستعدادات التنظيمية للمؤتمر 12 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظم فرع جرسيف، جمعا عاما لتجديد المكتب وانتخاب المؤتمرين، غير أن غياب النصاب القانوني حال دون البت في جدول أعماله.

الجمع المنعقد تحت إشراف عضو اللجنة الإدارية المنتدب عن المكتب المركزي سعيد قدوري عرف إعلان تأجيله إلى 3 مارس القادم، لعدم توفر النصاب القانوني من ناحية الحضور النسائي (7 نساء على الأقل).

وأكد رئيس الفرع على أهمية الالتفاف حول الإطار الحقوقي في هذه الظرفية الصعبة، وذلك ما زكاه سعيد قدوري، عضو اللجنة الإدارية، الذي استعرض الأوضاع الحقوقية في المغرب، داعيا إلى العمل على إنجاح المؤتمر الوطني.