24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3207:5713:4516:5319:2520:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية (5.00)

  2. قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش (5.00)

  3. "هواوي" تشرع في تسويق هاتف ذكي بـ1899 درهما (5.00)

  4. بريطانيا تعتزم تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية (5.00)

  5. الحموشي يكافئ شرطيا رفض رشوة مهرب مخدرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تأجيل ملف صاحب فيديو المركز الصحي بمراكش

تأجيل ملف صاحب فيديو المركز الصحي بمراكش

تأجيل ملف صاحب فيديو المركز الصحي بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 08:15

حددت هيئة الحكم لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تاريخ 11 مارس المقبل موعدا لعقد جلسة للنظر في ملف الشاب الذي صور شريط فيديو حول المركز الصحي الذي دشنه الملك محمد السادس يوم 5 فبراير الجاري بحي الملاح بالمدينة الحمراء.

وجاء هذا التأجيل بعدما مثُل الشاب المذكور، الذي يبلغ من العمر 35 سنة، في جلسة أمس الاثنين عقب قرار النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش متابعته من أجل نشر وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بمرفق عمومي والتشهير بموظفيه وإهانتهم، على خلفية تصويره لفيديو أشار فيه إلى خلو هذه المؤسسة الصحية من الأطر الطبية والتمريضية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسبوع الأول من شهر فبراير حين انتشر هذا الشريط المصور، ما دفع وزارة الصحة إلى إصدار بلاغ قالت فيه: "نظرا لما تضمنه هذا الشريط من مغالطات وافتراءات تمس بسمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به، فإن وزارة الصحة تؤكد أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مصور هذا الشريط قضائيا، من أجل الدفاع عن هذه المؤسسات الصحية وكذا العاملين بها، ووضع حد لمثل هذه الادعاءات غير الصحيحة والتصرفات غير المبررة".

يذكر أن المعني بالأمر استمتعت إليه الشرطة القضائية بولاية مراكش يوم 15 فبراير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق يوم 17 من الشهر ذاته، فقرر هذا الأخير متابعته في حالة اعتقال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.