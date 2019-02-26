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كُتّاب وآراء
تأجيل ملف صاحب فيديو المركز الصحي بمراكش
حددت هيئة الحكم لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تاريخ 11 مارس المقبل موعدا لعقد جلسة للنظر في ملف الشاب الذي صور شريط فيديو حول المركز الصحي الذي دشنه الملك محمد السادس يوم 5 فبراير الجاري بحي الملاح بالمدينة الحمراء.
وجاء هذا التأجيل بعدما مثُل الشاب المذكور، الذي يبلغ من العمر 35 سنة، في جلسة أمس الاثنين عقب قرار النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش متابعته من أجل نشر وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بمرفق عمومي والتشهير بموظفيه وإهانتهم، على خلفية تصويره لفيديو أشار فيه إلى خلو هذه المؤسسة الصحية من الأطر الطبية والتمريضية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسبوع الأول من شهر فبراير حين انتشر هذا الشريط المصور، ما دفع وزارة الصحة إلى إصدار بلاغ قالت فيه: "نظرا لما تضمنه هذا الشريط من مغالطات وافتراءات تمس بسمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به، فإن وزارة الصحة تؤكد أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مصور هذا الشريط قضائيا، من أجل الدفاع عن هذه المؤسسات الصحية وكذا العاملين بها، ووضع حد لمثل هذه الادعاءات غير الصحيحة والتصرفات غير المبررة".
يذكر أن المعني بالأمر استمتعت إليه الشرطة القضائية بولاية مراكش يوم 15 فبراير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق يوم 17 من الشهر ذاته، فقرر هذا الأخير متابعته في حالة اعتقال.