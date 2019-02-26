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أخنوش ينصب رشيد بنشيخي عاملا على إقليم الحوز

أخنوش ينصب رشيد بنشيخي عاملا على إقليم الحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:10

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاثنين بمقر عمالة تحناوت، على تنصيب رشيد بنشيخي عاملا على إقليم الحوز.

وبهذه المناسبة، قال اخنوش إن الملك محمدا السادس لم يعين بنشيخي إلا لأنه التمس فيه قدرة على الاضطلاع بالمهام التي اختير لها لتنزيل مخططات الدولة الاستراتيجية التي تروم تحقيق انتظارات سكان إقليم الحوز.

وأضاف الوزير أن بنشيخي، الذي قضى ما يناهز 30 سنة من الخدمة الإدارية، ينتظر منه أن "يراقب أحوال السكان عن كثب ويسهر على البرامج التنموية وما يريده الملك محمد السادس لأهل هذه المنطقة من عيش كريم".

وتابع أن تعيين العامل الجديد لإقليم الحوز يأتي أيضا في سياق "تجديد الحكامة الترابية التي تتمثل في التنزيل الفعلي والسليم لاستراتيجية المملكة وسياستها لبلوغ الهدف الأسمى المتمثل في التنمية الشاملة، وتحسين المؤشرات الاجتماعية وظروف عيش المواطنين والمواطنات".

وأبرز أخنوش أن "رهان بلورة النموذج التنموي الجديد أكبر تحد يواجه الإدارة المغربية للحد من الفوارق الترابية والاجتماعية والاقتصادية، ما يقتضي من الجميع، مسؤولين عن الإدارة الترابية ومنتخبين ومصالح خارجية وفاعلين جمعويين بإقليم الحوز الذي يتوفر على شروط مهمة للاستثمار، التنجد لهذا الورش الكبير، من خلال إيلاء الجانب الاجتماعي الأهمية القصوى".

ولم يفت الوزير أن ينوه بخدمات عمر التويمي، العامل السابق لإقليم الحوز، قائلا إن "تجديد الثقة الملكية فيه تتمثل في تعيينه على رأس عمالة سلا، ما يشكل دليلا على ما قام به لتنمية هذه المنطقة الجبلية"، مضيفا أنه "خلف انطباعا قويا بسبب تفانيه في العمل وما يتميز به من شيم التواضع والإنصات".

وقد حضر حفل التنصيب كل من والي جهة مراكش، والوكيل العام، ونائب رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، ورئيس المجلس الإقليمي للحوز، ورؤساء الجماعات بالإقليم، وممثلي السلطة الترابية والمصالح الخارجية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Ziryab الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:40
ما علاقة وزير وزير الفلاحة بوزارة الداخلية. كل شئ متداخل. لا نعرف أين تبدأ صلاحيات المسؤول و أين تنتهي و لا من يفعل ماذا
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2 - bouthirit الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 01:02
وكيف دلك هل هدا قانوني؟ ام ان كل شيء ممكن في المغرب
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