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الرئيسية | جهات | سائقو "الطاكسيات" يعتصمون بمطار محمد الخامس

سائقو "الطاكسيات" يعتصمون بمطار محمد الخامس

سائقو "الطاكسيات" يعتصمون بمطار محمد الخامس
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 17:15

يخوض السائقون المهنيون بقطاع سيارات الأجرة السياحية الصنف الأول، منذ ليل الاثنين، اعتصاما بمطار محمد الخامس الدولي؛ وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ"سوء تدبير مصالحهم والفوضى التي تعم القطاع".

وحسب مصادر نقابية فإن السائقين المهنيين دخلوا منذ الساعة الثامنة من ليلة أمس الإثنين في اعتصام، احتجاجا على ما أسموه "سوء تدبير مصالحهم من طرف الجهات المسؤولة، وكذلك الفوضى التي يعيشها مطار محمد الخامس بأبواب خروج المسافرين".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ما دفع المحتجين إلى خوض هذا الاعتصام يتمثل في "ظاهرة النقل السري العلني، ناهيك عن إحداث محطات عشوائية لسيارات أجرة غير تابعة لولاية الدار البيضاء، وكذا مضايقة السياح من طرف أشخاص منحرفين وذوي سوابق العدلية".

وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني لنقابة النقل الطرقي بالمغرب، التابعة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن المعتصمين يعبرون من خلال هذه الخطوة عن احتجاجهم واستنكارهم إقصاءهم من الاجتماعات المغلقة التي تدبر فيها الإدارة مشاريع مطار محمد الخامس الدولي، وخصوصا قطاع سيارات الأجرة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن السائقين المهنيين متشبثون بالخيار النضالي في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:12
اصحاب الطاكسيات يستغلون كل من نزل من الطائرة يظنون ان اَي واحد خرج من المطار غني.الله ياخد الحق فيهم كاملين
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28
2 - Taxitanger الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:29
تحية نضالية لسائقي سيارات الأجرة بمطار محمد الخامس ،حبذا لو تم التنسيق مع باقي المطارات فإن هذا الوضع سائد في جميع المطارات ،بالتوفيق إن شاء الله.
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-22
3 - كريم الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:44
يجب ان يوحدثمن نقل المسافرينوأن يعلق في المطار حتى لا يتعرض المغاربة والاجانب للابتزاز. اصحاب التاكسيات بالمطار وحتى بغيره لا ضمير لهم ولا يخافون الله. ركبت زميلة لي تاكسي من مطار محمد الخامس مع زوجها المصري ، وقد اتفقت معسائق التاكسي على الوجهة والثمن ، لكن صاحب التاكسي بعد أن عرفزوجها مصري وكانت تتحدث معه خلال الطريق عن تغيير العملة من الدولار للدرهم ، طمع في المزيد وبدأ يسبهم دون سبب ورمى حقائبهم بقوة امام بيتهم ... قمة التعسف والطمع ....
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