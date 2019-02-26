سائقو "الطاكسيات" يعتصمون بمطار محمد الخامس

هسبريس من الدار البيضاء

يخوض السائقون المهنيون بقطاع سيارات الأجرة السياحية الصنف الأول، منذ ليل الاثنين، اعتصاما بمطار محمد الخامس الدولي؛ وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ"سوء تدبير مصالحهم والفوضى التي تعم القطاع".

وحسب مصادر نقابية فإن السائقين المهنيين دخلوا منذ الساعة الثامنة من ليلة أمس الإثنين في اعتصام، احتجاجا على ما أسموه "سوء تدبير مصالحهم من طرف الجهات المسؤولة، وكذلك الفوضى التي يعيشها مطار محمد الخامس بأبواب خروج المسافرين".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ما دفع المحتجين إلى خوض هذا الاعتصام يتمثل في "ظاهرة النقل السري العلني، ناهيك عن إحداث محطات عشوائية لسيارات أجرة غير تابعة لولاية الدار البيضاء، وكذا مضايقة السياح من طرف أشخاص منحرفين وذوي سوابق العدلية".

وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني لنقابة النقل الطرقي بالمغرب، التابعة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن المعتصمين يعبرون من خلال هذه الخطوة عن احتجاجهم واستنكارهم إقصاءهم من الاجتماعات المغلقة التي تدبر فيها الإدارة مشاريع مطار محمد الخامس الدولي، وخصوصا قطاع سيارات الأجرة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن السائقين المهنيين متشبثون بالخيار النضالي في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم.