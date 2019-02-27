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أساتذة التعاقد يحتجون بإضراب واعتصام في زاكورة‎

أساتذة التعاقد يحتجون بإضراب واعتصام في زاكورة‎
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 06:40

أعلنت التنسيقية الوطنية لـ"الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بمديرية زاكورة خوض إضراب إقليمي الخميس المقبل، مصحوب باعتصام إنذاري أمام المديرية الإقليمية بالمنطقة، تتخلّله مسيرة احتجاجية ستجوب شوارع المدينة.

وعبّرت التنسيقية سالفة الذكر عن "رفضها التام لسياسة التعاقد"، مبرزة أن الخطوة التصعيدية تأتي في ظل "الهجوم الشرس الذي تشنه الدولة المغربية على كافة القطاعات، وفي مقدمتها المدرسة العمومية بغية تفكيكها وتحويلها إلى سلعة، خدمة للباطرونا والنيوليبرالية".

وقالت التنسيقية الوطنية ذاتها إن "الوزارة الوصية قامت بتمرير مجموعة من المغالطات للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من قبيل اعتبار تسوية وضعيتهم المالية مرتبطة بتوقيع ملحق العقد، وغيرها من الأكاذيب التي تتناقض مع مضمون عقد الإذعان".

وأضاف المصدر ذاته: "هذا الواقع نَعِي خلفياته السياسية، فالإمضاء لن يخدم مصلحة الأساتذة، بل سيزيد الأوضاع سوءًا، وسيضرب عرض الحائط ما راكمته التنسيقية الوطنية في جميع محطاتها، وآخرها معركة عشرين فبراير دفاعا عن المدرسة العمومية".

وأدانت التنسيقية ما أسمته "مواقف وتصريحات الدكاكين السياسية المشبوهة"، مستغربة "القمع الممنهج الذي تعرض له رجال ونساء التعليم، وآخره ما وقع في محطتي 19 و20 فبراير الجاري".

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