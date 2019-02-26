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كُتّاب وآراء
الأمن يبحث إصدار أمر دولي لاعتقال ضابط ممتاز
كشف مصدر أمني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الإثنين، وذلك للتحقق من التجاوزات المهنية والاختلالات المالية المنسوبة لضابط شرطة ممتاز يعمل بالمصلحة الإدارية بولاية أمن تطوان.
وكانت لجنة تفتيش من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني رصدت اختلالات مالية في قسيمات النقل التي يشرف على تدبيرها موظف الشرطة المذكور، باعتباره المكلف بقسم العتاد، وهو ما استدعى تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي للتحقق من هذه الاختلالات والتجاوزات ذات الطابع المالي.
واستطرد المصدر ذاته بأن مصلحة الشرطة القضائية نشرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الموظف المذكور، كما أنها تدرس حاليا إمكانية استصدار أمر دولي بإلقاء القبض في مواجهته، وذلك تيسيرا لعملية ضبطه وإحالته على العدالة.
وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن القيمة المالية لقسيمات التنقل التي رصد تقرير لجنة التفتيش ضياعها تناهز 14 ألف درهم، في حين أن عملية التدقيق والافتحاص لازالت متواصلة لكشف كل الخروقات المفترضة، حسب المصدر الأمني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الله وحده الذي يعرف ما في الصدور
فالمبلغ المختلس كما ذكرت المديرية العامة الأمن الوطني ليس بمبلغ الذي يمكن للمراء ان يغامر بوظيفته ومستقبله من اجله سوى ذنب اقترفه من قبل
فأحيانا الانسان يصاب بمصيبة وينسى ما اقترفت يداه والله ليس بغافل عما يفعل الخلق وما تصيبكم من مصيبة إلا من أنفسكم أما هاذه القضية فالله يعلم فيجب على كل مسلم ان يتقي الله ما استطاع لان الدنيا فانية والله يهدي ما خلق