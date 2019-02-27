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الرئيسية | جهات | بيضاويون يطالبون بلجان لمتابعة "تزفيت الشوارع"

بيضاويون يطالبون بلجان لمتابعة "تزفيت الشوارع"

بيضاويون يطالبون بلجان لمتابعة "تزفيت الشوارع"
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:43

انتقد العديد من المواطنين القاطنين بمدينة الدار البيضاء الأشغال التي تجري بمختلف أنحاء العاصمة الاقتصادية، خاصة منها تلك الأشغال المرتبطة بتزفيت الشوارع والأزقة وتعبيدها، معتبرين أنه وجب فتح تحقيق بخصوصها.

وعبّر مواطنون وفعاليات جمعوية عن تذمرهم من الطريقة التي تعرفها هذه الأشغال، إذ إن بعض الشوارع التي جرى تزفيتها سرعان ما ظهرت عيوب فيها؛ وهو ما يكشف، حسب هؤلاء المنتقدين، غياب المراقبة والتتبع من لدن المصالح التقنية المختصة التابعة لجماعة الدار البيضاء.

وندّد عدد من المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي بهذه الوضعية، مؤكدين أن الطريقة التي تتعامل بها الجهات المشرفة على التزفيت وغيره غير سليمة؛ ذلك أن الشوارع ستتأثر مع التساقطات المطرية، وهو ما سيجعل العمل الذي تم القيام به يضيع مع أدراج الرياح.

واستغرب بعض المتتبعين للشأن المحلي بالدار البيضاء إقدام السلطات على فتح بعض الممرات على غرار الطريق الموجودة أمام محطة "البيضاء الميناء" قبل أيام، على الرغم من أن إصلاحها لم يتم بالشكل المطلوب، إذ لاحظ العديد من المواطنين أن السلطات تبحث حل الشوارع لتفادي اختناقها دون الوقوف على الإصلاحات بشكل كبير.

وعبّر المتتبعون للشأن المحلي عن تخوفهم الكبير من ظهور عيوب أكبر، خلال تهاطل الأمطار؛ وهو ما سيجعل السلطات الوصية تعيد من جديد إصلاحها، وسيؤدي أيضا إلى هدر للمال العام وضياع الوقت.

وطالب نشطاء جمعويون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تكليف لجان التتبع، من أجل الوقوف على سير هذه الأشغال بالدار البيضاء ووضع حد لأية عمليات غش قد تشهدها عمليات الإصلاح.

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