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كُتّاب وآراء
ورش ينفي نفث غازات سامة في جماعة سعادة
قال صاحب ورشة للنجارة، موضوع احتجاج بعض سكان دوار عبدة السماحة بجماعة سعادة ضواحي مراكش، في تصريح لهسبريس، إن ما جاء على لسان المحتجين، يوم السبت الماضي، "لا أساس له من الصحة".
وتابع المسؤول نفسه: "لا علاقة لنا بالصباغة، ولا نستعمل المواد الكيماوية، ولا وجود لغازات سامة..الورش المرخص له مجهز بأحدث الآليات لتصفية الهواء من مخلفات النجارة، لتوفير السلامة الصحية للعمال؛ كما نعتمد على الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى أن الورش "يشكل مصدر عيش حوالي 20 عائلة".
وأكد المتحدث نفسه أن "حرمة الورش تتعرض للاعتداء من طرف بعض الجيران، الذي يصورون ما بداخله، في حين أن ما يدعونه هو البهتان والكذب بعينه"، وزاد: "أضرمت النيران في شاحنة لنا، وكل ذلك بغاية الابتزاز ولي ذراعي".
وخلال جولة لهسبريس بهذا الورش، أورد صاحبه: "قررت متابعة كل من قام بتصوير محلي قضائيا، لتعويضي عن الأضرار التي ألحقها بي وبالعمال التشهير المضلل"؛ ثم طالب الجهات المعنية بتنزيل النموذج التنموي الجديد بـ"حماية المقاولات والمقاولين الشباب، الذين يساهمون في التنمية المحلية، وعدم الانسياق مع الإشاعات غير البريئة"، وفق تعبيره.