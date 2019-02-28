24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. أوريد: "الإيديولوجيا" تهدم التعليم وتهميش الأمازيغية قنبلة موقوتة (5.00)

  2. لماذا على حزب العدالة والتنمية أن يحل نفسه؟ (5.00)

  3. الشبكات السوسية تصدّر نفوذها الانتخابي إلى كبريات مدن المملكة (5.00)

  4. "التهديد وملحق العقد" يثيران غضب أساتذة بوزان (5.00)

  5. منيب تؤيد تقوية العربية والأمازيغية وترصد صعوبة التدريس بالفرنسية (2.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | ورش ينفي نفث غازات سامة في جماعة سعادة

ورش ينفي نفث غازات سامة في جماعة سعادة

ورش ينفي نفث غازات سامة في جماعة سعادة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 28 فبراير 2019 - 06:44

قال صاحب ورشة للنجارة، موضوع احتجاج بعض سكان دوار عبدة السماحة بجماعة سعادة ضواحي مراكش، في تصريح لهسبريس، إن ما جاء على لسان المحتجين، يوم السبت الماضي، "لا أساس له من الصحة".

وتابع المسؤول نفسه: "لا علاقة لنا بالصباغة، ولا نستعمل المواد الكيماوية، ولا وجود لغازات سامة..الورش المرخص له مجهز بأحدث الآليات لتصفية الهواء من مخلفات النجارة، لتوفير السلامة الصحية للعمال؛ كما نعتمد على الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى أن الورش "يشكل مصدر عيش حوالي 20 عائلة".

وأكد المتحدث نفسه أن "حرمة الورش تتعرض للاعتداء من طرف بعض الجيران، الذي يصورون ما بداخله، في حين أن ما يدعونه هو البهتان والكذب بعينه"، وزاد: "أضرمت النيران في شاحنة لنا، وكل ذلك بغاية الابتزاز ولي ذراعي".

وخلال جولة لهسبريس بهذا الورش، أورد صاحبه: "قررت متابعة كل من قام بتصوير محلي قضائيا، لتعويضي عن الأضرار التي ألحقها بي وبالعمال التشهير المضلل"؛ ثم طالب الجهات المعنية بتنزيل النموذج التنموي الجديد بـ"حماية المقاولات والمقاولين الشباب، الذين يساهمون في التنمية المحلية، وعدم الانسياق مع الإشاعات غير البريئة"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.