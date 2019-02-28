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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب خلال النهار. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية.
وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية عموما بجميع جهات المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 04 و19 درجة بالواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 09 و14 درجة بالسهول، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 14 و18 درجة بباقي جهات الأقاليم الجنوبية.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي للمملكة وبالقرب من السواحل، وما بين 23 و28 درجة بباقي جهات الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون، فيما سيكون هائجا بباقي المناطق.