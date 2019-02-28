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كُتّاب وآراء
حملة طبية تعالج فقراء إمزورن بإقليم الحسيمة
استفاد 427 شخصا من خدمات حملة طبية مجانية نظمت بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني بإمزورن (إقليم الحسيمة)، بمبادرة من المنتدى الدولي المغربي للمجتمع المدني - فرع المنارة الحسيمة - بتنسيق مع جمعية النصر للتوعية الصحية والأعمال الاجتماعية بإمزورن،وبمساهمة من المجلس البلدي.
وأكدت الحدوشي أرحيمو، رئيسة المنتدى الدولي المغربي للمجتمع المدني - فرع المنارة الحسيمة، على أن هذه القافلة الطبية المتعددة التخصصات تأتي في إطار تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الهشة والمعوزة والأرامل وتقريب الخدمات الصحية العامة من ساكنة المناطق النائية، موضحة أن عدد المستفيدين بلغ 427 مستفيدا ومستفيدة من مختلف الأعمار، من ساكنة مدينة إمزورن والمناطق المجاورة لها.
وأوضحت الحدوشي أنه تم خلال هذه القافلة الطبية توزيع مجموعة من الأدوية بالمجان، كما شكلت مناسبة لتقديم النصح وتحسيس الساكنة المحلية بأهمية الوقاية من بعض الأمراض الشائعة، وضرورة اتباع حمية خاصة لتجنب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والالتزام بسلوك صحي ورياضي يومي.
وشملت هذه القافلة الطبية، التي أشرف عليها 5 أطباء وممرضتين، فحوصات في عدد من التخصصات كطب النساء والتوليد والطب العام، إلى جانب القيام بكشوفات همت قياس الضغط ومرض السكري والفحص بالصدى، ونظمت بالموازاة حملة للتبرع بالدم، ساهم فيها حوالي 94 شخصا.
وعرفت هذه القافلة الطبية، المنظمة بتعاون مع جماعة إمزورن، إقبالا مهما، حيث مكنت هذه المبادرة الإنسانية من تقريب الخدمات الصحية الأساسية لفائدة سكان المدينة والمناطق المجاورة.