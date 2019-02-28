قبائل يكوت تشكو الأملاك المخزنية لوزير الداخلية

هسبريس - عبد الإله شبل

عبّرت قبيلة ايكوت، كبرى القبائل بالصحراء، عن رفضها تقدم مصالح الأملاك المخزنية بطلبات تحفيظ لأراضٍ تابعة للقبيلة بإقليم طانطان، مطالبة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتدخل العاجل في هذا الملف.

ووجّهت القبيلة المذكورة، عبر شيخ تحديد الهوية لقبائل يكوت، رسالة إلى وزير الداخلية، معتبرة أن ما تقوم به مصالح الأملاك المخزنية يعد "هجمة شرسة دبرت في الخفاء من طرف هذه المصالح العمومية على أراضي القبيلة، ومسا خطيرا بكرامة القبيلة ونسفا لموروثها وذاكرتها التاريخية".

وأكدت القبيلة، في رسالتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أنها تجنبت أي تصعيد ولجأت إلى المحكمة الابتدائية بمدينة طانطان "وبعد أن أدلينا بكل الوثائق التي تتعلق بأرضنا؛ والتي منها ما صدر زمن الاستعمار، ومنها الصادرة في ظل المملكة المغربية الشريفة، وهي وثائق تقطع الشك باليقين وتبرز حقنا في أرضنا بما لا يدع مجالا للشك".

المفاجأة، حسب الرسالة المذكورة، "كانت هي قرار المحكمة والقاضي بعدم صحة التعرض، مع العلم أن إدارة الأملاك المخزنية وبتدبير مبيت مع المحافظة العقارية بمدينة كلميم كانتا قد استغلتا غياب كل أفراد القبيلة عن إقليم طانطان، وقامتا بإنجاز وثائق محرّفة مستخرجة من دفتر كناش المحتويات للجماعات القروية".

وتابعت الرسالة المذكورة التي اتهم أصحابها الأملاك المخزنية بالتواطؤ مع السلطة المحلية والجماعات القروية، تعمدوا "على أن لا يتم نشر خلاصة مطلب التحفيظ مطلقا، حتى يتسنى لها ضمان ورود أي تعرض خارج الآجال القانونية؛ وهو الأمر الذي سجلناه عبر محاضر معاينة".

وناشدت القبيلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قائلة: "نرى فيكم طوق نحاة حقيقي من هذا الظلم الذي أصابها، نناشدكم التدخل العاجل لإلغاء كل الوثائق المتعلقة بطلبات التحفيظ الموجهة ضد أراضيها، والعمل على إنصافها؛ رفعا للضرر المهدد للسلم الاجتماعي".

وقرّر أعيان وشيوخ قبائل يكوت، الذين عقدوا اجتماعا طويلا قبل أيام في مدينة العيون، مراسلة الديوان الملكي ومؤسسة الوسيط لرفع الظلم والحيف عنهم، إلى جانب انتقال وفد مهم من وجهاء القبيلة إلى العاصمة ألرباط، لملاقاة كبار المسؤولين وحثهم على التدخل في القضية المصيرية.

كما أكدت القبيلة أنها تحتفظ بحقها في كل الخطوات التصعيدية التي ترى فيها سببا لاسترداد كرامتها، التي باتت مهددة أمام التطاولات المتكررة على مجالها الترابي، وفق بيان لها.