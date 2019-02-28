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كُتّاب وآراء
الجامعة والجماعة بمراكش توقعان اتفاقية تعاون
جرى، الأربعاء بقصر بلدية مراكش، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الجماعي للمدينة الحمراء وبين جامعة القاضي عياض، قصد الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الطرفين.
وبهذه المناسبة، قال محمد العربي بلقايد، رئيس مجلس جماعة مراكش، "قررنا الاحتفال بهذه الاتفاقية لما للجامعة من دور ريادي في قطاع التنمية"، مضيفا "إن مجالات التدخل متعددة كالتكوين والتكوين المستمر للموظفين والأطر، من أجل تجويد الخدمات وتحقيق النجاعة وتثمين التراث المادي واللامادي".
من جهته، أوضح عبد اللطيف الميراوي أن "رئاسة الجامعة لم تبلور برنامجها لهذه الاتفاقية من برج عاجي، بل من خلال الإنصات للمنتخبين والأطر والموظفين بجماعة مراكش، لجعل مشروع الشراكة يصب في عمق انشغالات المجلس الجماعي".
يذكر أن هذه الاتفاقية تمّت المصادقة عليها بإجمَاع الأعضاء الحاضرين خلال الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش برسم شهر ماي 2018، وتم التأشير عليها من لدن والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 31 يوليوز من السنة ذاتها.