جامعة شعبية في مكناس تقارب الحوار المجتمعي

هسبريس من الرباط

احتضنت مدينة مكناس فعاليات المناظرة الثالثة للجامعة الشعبية مكناس UPM، في موضوع "من أجل حوار مجتمعي"، بشراكة مع المركب التربوي لابيلايكسيلونس ومؤسسة كريمة النميري وجهة فاس مكناس ومجلس جماعة مكناس ومقاولات مواطنة، وعرفت مشاركة مجموعة من الأساتذة الباحثين والطلبة وفعاليات حقوقية ومدنية وسياسية واقتصادية.

ومن بين الأساتذة الباحثين الذين شاركوا في النشاط محمد ياسين، أستاذ باحث في الفلسفة وعلم الاجتماع، ومصطفى شكدالي، باحث في علم النفس الاجتماعي، وليلى بوفريوة، باحثة في الديمغرافية، وعائشة العلوي، باحثة في الاقتصاد القياسي والتحليل والتوقعات الاقتصادية؛ في حين تعذر حضور جمال أغماني، وزير التشغيل السابق، بسبب وفاة والدته.

وأشار المنظمون إلى أن "المبادرة جاءت كثمرة من ثمرات تكريس وتفعيل دستور المملكة المغربية 2011، الذي نص صراحة على الحق في الدعم من أجل تنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي والتقني، ومسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير إمكانات استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التعليم".

مصطفى المريزق، رئيس الجامعة الشعبية مكناس، ركّز، في كلمته، على "مبادئ وأهداف الجامعة التي تعتبر المعرفة مفتاح التقدم ووسيلة لفهم أحسن للعالم الخارجي وخصوصياته، عبر إعطاء الفرصة للذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مستويات معرفية والاستئناس على مبادئ أساسية في التربية والتعلم ونشر الإشعاع الثقافي والتربوي ودمقرطة الولوج إليه".

وذكر المتحدث ذاته بـ"برامج التكوينات الخاصة التي انطلقت منذ مدة في العديد من تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي لقيت إقبالا كبيرا من طرف أزيد من 350 مسجلا ومسجلة"، مشيرا إلى أن "مجموعة من أشكال التنظيمات سيتم الإعلان عنها مستقبلا".

وصلة بموضوع المناظرة الثالثة للجامعة الشعبية مكناس، استعرضت ليلى بوفرية، في كلمتها باسم اللجنة العلمية، "المسارات التاريخية التي مرت منها تجارب الجامعات الشعبية عبر العالم منذ أكثر من 100 سنة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، ولا سيما في فرنسا وبلدان أخرى"، مشدّدة على "أهمية هذا المشروع في التوعية من أجل التغيير".

وفي تقديمه لمحاور الندوة وانشغالاتها، تحدث محمد ياسين عن "الإكراهات والمعيقات التي تستلزم الوعي بالحوار الاجتماعي ودلالات البحث عنه والتفكير في نموذجه في العلاقة بالدولة وفي العلاقة أيضا بانشغالات الباحثين من منطلق التركيز على الدور المبدئي والأساسي للجامعة والبحث العلمي، والانفتاح على كل المبادرات المواطنة مثل ما تحمله الجامعة الشعبية من رهانات مجتمعية، في أفق تعميم مثل هذه التجارب عن طريق تعميق النقاش بين المكونات الحية للمجتمع".

ومن جهته، انطلق مصطفى شكدالي في تحليله من "التحولات الاجتماعية والنفسية وما تفرضه من حوارات مجتمعية لتجاوز العقبات النفسية والفكرية الموضوعية"، داعيا إلى "التخلص من الشعبوية وإصدار الأحكام الجاهزة حتى نفهم ما يجب القيام به، قبل أن نحدد ما نريده وما يمكن أن نطالب به".

وفي السياق نفسها، أكدت عائشة العلوي على "أهمية جبر الضرر الجماعي كمدخل لتعميم المصالحة، باعتبارها كانت مدخلا للحوار الاجتماعي إلى جانب الحوار حول ما جاء به دستور 2011 بخصوص التفاوتات المجالية وحقوق الإنسان".

يشار إلى أن الجامعة الشعبية مكناس فتحت أبوبها رسميا يوم 24 فبراير 2018، بمناظرة أولى في موضوع "حق النساء في الفضاء العمومي"، بمشاركة الدكتورة تورية العمري، الخبيرة الباحثة تاريخ العقليات، والراحل نور الدين هرامي، الأستاذ الباحث في الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا، وثلة من الباحثين والمهتمين.