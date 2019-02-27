الاحتقان يخيم على مستشفى "ابن النفيس" بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

دخلت الأطر الصحية العاملة بمستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية، المنخرطة في النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش)، الأربعاء، في اعتصام مفتوح والتوقف عن العمل بجميع الوحدات الصحية باستثناء المستعجلات، احتجاجا على "التنصل من تنزيل المحاضر الموقعة مع الإدارة ونهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الموظفين، ما يعرض المواطنين والأطر الطبية والتمريضية على حد سواء للخطر".

ويطالب المعتصمون بتحسين ظروف الاستشفاء التي نعتوها "باللاإنسانية"، والتي "يعاني منها النزلاء والموظفون"، يقول بلاغ توصلت به هسبريس، مضيفا أن المكتب النقابي يرفض التستر على ما نعته "بالوضع المزري الذي يحط من كرامة النزلاء، الذين يفترشون الأرض ويتخذون من السماء غطاء، مكدسين جراء الاكتظاظ المفتعل وذلك بتمديد استشفاء بعض النزلاء".

وأكد المحتجون تشبثهم بمطلب "التدبير الجيد للمخاطر الغائب في أولويات التدبير الإداري العشوائي الذي يعرض حياة المرضى والعاملين لخطر دائم"، و"بجميع بنود محضر التنفيذ"، قائلين: "لن نرفع الاعتصام حتى يترجم على أرض الواقع دون أي نقص"، وفق لغة البلاغ نفسه الذي أشار إلى ضرورة تدخل المدير الجديد لوقف "الاستهتار والعشوائية في التسيير والتدبير بإدارة مستشفى ابن النفيس".

"فتح تحقيق بخصوص الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها المرضى بمستشفى ابن النفيس بسبب سياسة الاستشفاء الطبقي الذي رصدت له ميزانية الأسد، في حين ما زالت جميع الوحدات المخصصة للطبقة الشعبية تعاني من الاكتظاظ ومن تفشي القمليات وقلة الأسرّة والأغطية ورداءة الوجبات التي لا يقبلها حتى الحيوان"، مطلب آخر للمعتصمين، الذين دعوا المفتشية العامة بوزارة الصحة إلى "التحقيق في الاختلالات التي رصدها الموظفون وكانت موضوع العديد من المراسلات"، بتعبير البلاغ.