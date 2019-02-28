سكن عشوائي و"ميخالة" يفسدون رونق واحة النخيل

هسبريس من الرباط

باتت مجموعة من التجمعات السكنية العشوائية، التي غالبا ما يقطنها "رعاة" ونباشون في القمامة، المعروفون شعبيا بـ"الميخالة"، تفسد جمال ورونق منطقة النخيل الفلاحية، التي قد تتدهور في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.

مرد هذا التدهور إلى تطور بعض الأنشطة التقليدية المرتبطة بما يعرف بـ"الميخالة" ووجود تجمعات سكنية عشوائية عدة بالموقع، وتدفق مياه مستعملة غير معالجة، وممارسة أنشطة زراعية في ظروف غير صحية، وإضرام النار، بالإضافة إلى التوسع العمراني السريع الذي تعرفه المدينة الحمراء.

فمنطقة النخيل، التي تمتد على مساحة تبلغ أزيد من 1200 هكتار وتضم حوالي 100 ألف نخلة، تشكل أحد المكونات الأساسية لهوية المدينة الحمراء، وإحدى الواحات الأكثر جمالا على الصعيد الوطني التي تعطي منظرا فريدا من نوعه خلال فترة تساقط الثلوج بالأطلس الكبير.

هذا الفضاء الذي يعد حزاما أخضر واعدا يساهم في الحفاظ على صورة المغرب في مجال احترام البيئة، كانت الأميرة للا حسناء قد أطلقت برنامجا لحمايته منذ سنة 2007 .

الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قامت كذلك بزيارة إلى واحة نخيل مراكش في أكتوبر 2018، واطلعت على مشروعين نموذجيين في إطار برنامج حماية وتنمية هذا الفضاء.

يشار إلى أن برنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش، الذي تشرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على تنسيقه، ساهم في الحد من تدهور موروث تاريخي بارز وذائع الصيت على الصعيد العالمي.