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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وستكون مصحوبة بكتل ضبابية، فيما سيكون الطقس مستقرا خلال النهار مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا، مع زوابع رملية بأقصى جنوب المملكة.
وستهب الرياح معتدلة محليا قوية شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي جهات البلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس واللوكوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و13 درجة بالسهول ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 13 و18 درجة بباقي جهات الأقاليم الجنوبية.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية وبالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد وبالسواحل والسهول المحيطية، وما بين 23 و28 درجة بالسهول الداخلية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و32 بباقي جهات الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا وسيصبح هائج إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي مساء.